La présidente péruvienne Dina Boluarte (droite) et l'ambassadrice du Vietnam au Brésil et au Pérou, Pham Thi Kim Hoa. Photo: VNA



Lima (VNA) – La présidente péruvienne Dina Boluarte a fait l'éloge de la relation de coopération entre le Vietnam et le Pérou, lors d'une récente rencontre avec l'ambassadrice sortante du Vietnam au Brésil et au Pérou, Pham Thi Kim Hoa.

Dina Boluarte a salué les efforts et les réalisations du fournisseur de services de télécommunications Bitel, la branche péruvienne du groupe de télécommunications militaire du Vietnam (Viettel), dans la fourniture de services de télécommunications dans les zones rurales et frontalières de la nation sud-américaine.

La dirigeante péruvienne a remercié le Vietnam d'avoir voté pour que le Pérou accueille le forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC) en 2024.

Les deux parties ont discuté des mesures visant à renforcer la coopération dans les temps à venir, notamment l'échange de délégations de haut niveau, le maintien des mécanismes de coopération bilatérale, l'augmentation des échanges commerciaux et la poursuite d'une coordination étroite lors des forums multilatéraux tels que l’APEC et l'Accord de partenariat transpacifique global et progressif (CPTPP).



L'ambassadrice du Vietnam au Brésil et au Pérou, Pham Thi Kim Hoa , lors d'une séance de travail avec le ministre péruvien des Affaires étrangères. Photo: VNA

Lors de sa visite de travail au Pérou du 17 au 21 avril, l'ambassadrice vietnamienne Pham Thi Kim Hoa a eu des séances de travail avec les ministres péruviens des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et du Tourisme, l’ancien ministre de l’Éducation et le vice-ministre des Transports et des Communications.

Lors des rencontres, l'ambassadrice Pham Thi Kim Hoa a affirmé que les relations Vietnam - Pérou avaient obtenu des réalisations notables dans l’économie, le commerce et l'investissement, ajoutant que les deux pays auront plus de potentiels alors qu’ils deviendront membres pléniers du CPTPP. Le commerce bilatéral poursuit la tendance à la hausse et a atteint plus de 600 millions de dollars en 2022.

Dans le domaine de l'investissement, le Vietnam compte actuellement deux grands groupes d'énergie et de communication opérant au Pérou, à savoir PetroVietnam et Viettel, a-t-elle indiqué.

La diplomate vietnamienne a exprimé son souhait de promouvoir l'amitié et la coopération entre le Vietnam et le Pérou sur la base que les deux pays participent aux mécanismes et aux institutions de coopération internationale tels que l'APEC et le CPTPP.

Le diplomate a appelé le gouvernement péruvien à continuer à créer des conditions favorables et à soutenir Viettel et le groupe gazo-pétrolier (Petrovietnam) pour mettre en œuvre efficacement des projets de télécommunications, pétroliers et gaziers dans le pays.

Les deux parties ont discuté de nombreuses mesures pour dynamiser les relations bilatérales telles que l'échange de délégations à tous les niveaux, le maintien d'un mécanisme de coopération bilatérale régulier et efficace, la coopération dans de nouveaux domaines tels que le tourisme, l'éducation et la technologie.

La partie péruvienne a montré son désir d'élargir ses relations avec le Vietnam, affirmant que le Vietnam est un partenaire important du Pérou en Asie du Sud-Est, en particulier dans le commerce et l'investissement.-VNA