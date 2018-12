La présidente de l’Assemblée nationale vietnamienne Nguyen Thi Kim Ngan et le secrétaire général de l'Union interparlementaire (UIP), Martin Chungon. Photo : VNA

Da Nang (VNA) – En marge de la conférence « L’Assemblée nationale (AN) et les Objectifs de développement durable (ODD) », la présidente de l’organe législatif vietnamien, Nguyen Thi Kim Ngan, a reçu le 17 décembre à Da Nang le secrétaire général de l'Union interparlementaire (UIP), Martin Chungon.



Nguyen Thi Kim Ngan a apprécié l’intérêt de Martin Chungon pour le rôle du Parlement dans la supervision de la réalisation des ODD. C’était lui qui avait proposé que la conférence d’Asie-Pacifique de l’UIP concernant la résilience aux changements climatiques, les actions des parlementaires pour mettre en œuvre les ODD, soit organisée au Vietnam. Cet événement s’est tenu en mai 2017 à Ho Chi Minh-Ville, a rappelé la présidente de l’AN vietnamienne.



A cette occasion, Nguyen Thi Kim Ngan a remercié Martin Chungon pour ses contributions actives à la promotion des relations entre l’AN vietnamienne et l’UIP, notamment son soutien pour l’intensification de la participation de l’organe législatif vietnamien aux activités de ce forum important.



Le secrétaire général de l’UIP a tenu en haute estime les efforts de l’organe législatif vietnamien dans l’organisation de la conférence « L’Assemblée nationale (AN) et les Objectifs de développement durable (ODD) » à Da Nang.



Dans le cadre de cet événement organisé conjointement par la Commission des relations extérieures de l’AN, l’UIP et des organes onusiens, seront présentés des outils d’auto-évaluation visant à aider les parlements à estimer dans quelle mesure ils participent efficacement à la réalisation de ces objectifs dans leur propre pays.



Etant un membre actif de l’UIP, le Vietnam a été choisi comme l’une des nations d’Asie-Pacifique chargées de présenter ces outils aux députés de l’Assemblée nationale et des membres des conseils populaires de tous échelons.



Sur la base des bonnes relations entre l’UIP et l’AN vietnamienne, les deux parties poursuivront leur coopération dans les domaines liés au développement durable.-VNA