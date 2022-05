La présidente grecque Katerina Sakellaropoulou. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - La présidente grecque Katerina Sakellaropoulou et une délégation grecque de haut rang l’accompagnant ont quitté le 19 mai Ho Chi Minh-Ville, terminant avec succès leur visite officielle au Vietnam du 15 au 19 mai.

Lors de son séjour au Vietnam, la dirigeante grecque s'est entretenue avec le président Nguyen Xuan Phuc, s’est rendue une visite de courtoisie au secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong, a rencontré le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue. Elle a assisté à un goûter organisé par la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan et effectué d’autres activités importantes telles que : visite au Temple de la Littérature, découverte de villages d'artisanat traditionnels dans le Vieux quartier de Hanoï...

Lors de l’accueil de la présidente grecque Katerina Sakellaropoulou, le secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong a affirmé que le Vietnam attachait une grande importance à l'amitié traditionnelle avec la Grèce et se réjouissait des développements importants dans les relations entre les deux pays.



Lors de l’entretien entre le président Nguyen Xuan Phuc et la présidente grecque Katerina Sakellaropoulou, les deux parties se sont réjouie d’une croissance élevée du commerce bilatérale de 447 millions de dollars en 2021, en hausse de 33% par rapport à 2020, soit le double du taux de croissance de 15% du commerce Vietnam – Union européenne, malgré le COVID-19.

Les deux présidents ont convenu de déployer des efforts conjoints pour promouvoir les relations économiques, en se concentrant sur les domaines tels que la construction navale, la réparation de navires et la fourniture de services maritimes, l'énergie, agriculture...



Les deux dirigeants sont également convenus d'intensifier leur coopération dans d'autres domaines tels que la défense, la sécurité, la culture, l'éducation, le sport, le tourisme et l'échange interpersonnel lors de forums internationaux et régionaux, en particulier pour répondre aux questions non traditionnelles comme les épidémies et le changement climatique.



Lors de la rencontre entre le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue et la présidente grecque Katerina Sakellaropoulou, les deux parties sont convenues de renforcer la coopération parlementaire dans le cadre de la coopération bilatérale comme lors des forums interparlementaires multilatéraux.

La visite officielle au Vietnam de la présidente grecque Katerina Sakellaropoulou contribue à renforcer la confiance politique, à approfondir les relations de coopération multiforme dans la politique-diplomatie, l'économie, la culture, le tourisme, etc. - VNA