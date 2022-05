Hanoi (VNA) - La présidente grecque Katerina Sakellaropoulou est arrivée dimanche après-midi à Hanoi, entamant une visite officielle du 15 au 19 mai au Vietnam, sur l’invitation du chef de l’Etat Nguyên Xuân Phuc.

La présidente grecque Katerina Sakellaropoulou à l'aéroport international de Nôi Bai, à Hanoi. Photo : VNA

La présidente Katerina Sakellaropoulou est accompagnée du vice-ministre des Affaires étrangères Andreas Katsaniotis, de l’ambassadeur de Grèce au Vietnam, Georgios Stylianopoulos, de l'ambassadeur Athanasios Ioannou, Directeur du Département de l'Asie et des Océans au ministère grec des Affaires étrangères, de l'ambassadrice Maria Solomou, directrice du Département des Relations extérieures du bureau du président, d'Ilias Natsios, directeur du cabinet du président, entre autres.

Selon les prévisions, dans le cadre de sa visite, la présidente grecque rendra hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée et déposera une gerbe au Mémorial des héros morts pour la Patrie, aura un entretien avec le président Nguyên Xuân Phuc, des rencontres avec le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong et le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Huê et assistera à la cérémonie de signature des documents.

Cette visite, qui se déroule dans le contexte où l'amitié traditionnelle entre les deux pays se développe sans cesse, contribuera à renforcer la confiance politique, à approfondir les relations de coopération multi-sectorielles - politique, diplomatie, économie, culture, tourisme...-, pour les rendre plus concrètes et plus efficaces.

Mme. Sakellaropoulou a pris ses fonctions de présidente de la Grèce le 13 mars 2020, devenant la première femme de l’histoire de ce pays à accéder à ce poste. La lutte contre la crise économique, le changement climatique et la migration sont la priorité de son mandat de cinq ans.- VNA