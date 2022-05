La présidente grecque Katerina Sakellaropoulou prend la parole lors du goûter. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Dans le cadre de sa visite officielle au Vietnam du 15 au 19 mai, la présidente grecque Katerina Sakellaropoulou a visité le 16 mai le Temple de la Littérature à Hanoï et assisté à un goûter présidé par la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan.



Lors de ce goûter organisé au Temple de la Littérature, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan s’est déclaré convaincue que la visite de la présidente grecque au Vietnam contribuerait à l’approfondissement de la coopération entre les deux pays.



Estimant qu'il existait de nombreuses similitudes entre le Vietnam et la Grèce en termes de culture et d'histoire, la vice-présidente a exprimé son espoir que la présidente grecque, en visitant le Temple de la Littérature - Quoc Tu Giam et en regardant des spectacles d'arts traditionnels vietnamiens, apprendrait davantage sur le pays et le peuple vietnamiens.



Partageant son profond intérêt pour l'éducation et la culture, la présidente Katerina Sakellaropoulou a exprimé son honneur de visiter le Temple de la Littérature - la première université du Vietnam et qui occupe une position très importante dans la culture vietnamienne.



Elle a remercié la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan de l'avoir invitée à un goûter pour avoir l'opportunité de profiter de la beauté de la culture vietnamienne.-VNA