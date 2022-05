Des responsables de Hanoi, Quang Tri et Son La ont travaillé avec leurs homologues de Vientiane, Savannakhet et Huaphan dans le cadre de la visite officielle au Laos du président de l’AN du Vietnam

Le 7e dialogue théorique entre le Parti communiste du Vietnam (PCV) et le Parti social-démocrate allemand (SPD) a eu lieu le 16 mai à Berlin.

Le rôle et les contributions actives du Vietnam aux Nations Unies.

Le PM Pham Minh Chinh a rencontré les dirigeants de KKR et du groupe Visa à New York et s’est entretenu par téléphone avec le directeur général adjoint du FMI lors de son voyage aux États-Unis.