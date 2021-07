Catherine Deroche, présidente du Groupe d'amitié France - Vietnam au sein du Sénat et l'ambassadeur du Vietnam en France Dinh Toan Thang. Photo : Courrier du Vietnam/VNA



Paris (VNA) - La France continuera d'accompagner et d'assister le Vietnam dans la maitrise des difficultés causées par l'impact de l'épidémie, ainsi que dans la promotion de relations multiformes avec la France, y compris la coopération économique et les relations entre les entreprises, les associations, ainsi que dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la santé. C’est ce qu’a confirmé Catherine Deroche, présidente du Groupe d'amitié France - Vietnam au sein du Sénat lors de sa rencontre avec l'ambassadeur du Vietnam en France Dinh Toan Thang, le 20 juillet.

En recevant l'Ambassadeur vietnamien venant la saluer à l'occasion de son nouveau mandat, Catherine Deroche a fait part de son inquiétude sur la situation du Vietnam face à la pandémie de Covid-19, ainsi que les défis que le Vietnam cherche actuellement à surmonter. Elle n'a pas non plus oublié de "réaffirmer le soutien stratégique de la France au Vietnam" en appelant au "respect du droit international et à la liberté de navigation en mer de l'Est". À cette occasion, elle a demandé à l'ambassadeur de transmettre son invitation au Groupe parlementaire d'amitié Vietnam - France à venir en France, qu'elle qualifie d'une "occasion de poursuivre la coopération bilatérale entre les deux pays".

De son côté, l'Ambassadeur Dinh Toan Thang a remercié Mme Catherine Deroche et le Groupe d'amitié France - Vietnam au Sénat français pour avoir activement organisé des activités pour le Vietnam au Sénat ces derniers temps, soutenant le renforcement des relations entre l'Assemblée nationale du Vietnam et le Sénat français, favorisant les relations entre les localités des deux pays et contribuant à la consolidation du partenariat stratégique Vietnam - France. Dans le même temps, l'ambassadeur a exprimé son souhait de voir le Groupe parlementaire d'amitié France-Vietnam au Sénat français continuer à soutenir le Vietnam dans les relations bilatérales, et celles avec l’UE qui favorisera la ratification de l'Accord sur la protection des investissements UE - Vietnam (EVIPA).

Lors de la réunion, l'Ambassadeur Dinh Toan Thang et Mme Catherine Deroche ont passé en revue la coopération entre les deux pays dans le passé, appréciant hautement les récents échanges en ligne entre les dirigeants des deux pays. Ils les considèrent comme des jalons importants pour le développement des relations Vietnam - France.



Les deux parties ont convenu dans le temps à venir de continuer à se coordonner dans l'organisation d'activités conjointes, en procédant à des échanges de visites de haut niveau, notamment entre l'Assemblée nationale du Vietnam et le Sénat français, et de préparer les 12es assises de coopération décentralisée qui se tiendra en 2022 à Hanoï.

Le Groupe d'amitié France - Vietnam au Sénat français, composé de 30 membres, est l'un des plus grands groupes d'amitié avec les pays. Les parlementaires membres du Groupe, au fil des ans, ont été très attachés les uns aux autres et ont mené de nombreuses activités précieuses et honorables pour soutenir le Vietnam. -VNA