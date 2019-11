La présidente de l’Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan (gauche), et des électeurs du bourg de Phong Dien. Photo : VNA



Can Tho (VNA) – La présidente de l’Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, a rencontré le 28 novembre des électeurs du bourg de Phong Dien, district de Phong Dien, ville de Can Tho (Sud).



Nguyen Thanh Phuong, député de la ville de Can Tho, a informé les électeurs des résultats de la 8e session de l’Assemblée nationale (14e législature) qui s’était clôturée le 27 novembre à Hanoï après 28 jours de travail.



La présidente de l’Assemblée nationale a donné des informations supplémentaires sur les résultats du travail des parlementaires. Elle a souligné que toutes les lois et résolutions adoptées lors de cette session servaient de base juridique importante afin de continuer de promouvoir les droits de l’Homme, d’assurer les droits et devoirs fondamentaux du citoyen, de favoriser le développement socio-économique, la défense et la sécurité nationale, l’intégration internationale du pays.



Après avoir apprécié les réalisations de Can Tho en matière d’édification de la Nouvelle Ruralité, Nguyen Thi Kim Ngan a écouté les avis, opinions et idées d’électeurs sur divers sujets tels que la construction d’infrastructures de transports et la pollution de l’environnement. Elle a donné des explications sur certains points et demandé aux autorités locales de régler les problèmes surgissant.



Concernant les défis imposés par les changements climatiques au delta du Mékong, la présidente de l’Assemblée nationale a souligné que l’Etat avait élaboré des scénarios et poursuivait un programme cible national sur la résilience aux changements climatiques tout en cherchant un mécanisme de développement durable pour cette région.



S’agissant des procédures administratives foncières, elle a affirmé que la délégation de députés de Can Tho demanderait au ministre des Ressources naturelles et de l’Environnement de résoudre les problèmes mentionnés par les électeurs. -VNA