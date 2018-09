La présidente de l'AN vietnamienne Nguyen Thi Kim Ngan (droite) reçoit la vice-présidente de la Douma d'Etat russe, Olga Epifanova. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La présidente de l'Assemblée nationale (AN) Nguyen Thi Kim Ngan a reçu mercredi à Hanoï la vice-présidente de la Douma d’Etat russe, Olga Epifanova, venue au Vietnam pour rendre hommage au président Tran Dai Quang.



Au nom des dirigeants et du peuple russes, cette dernière a présenté ses plus profondes condoléances aux dirigeants et au peuple vietnamiens, après la disparition du président Trân Dai Quang qui avait activement contribué au renforcement du partenariat stratégique intégral entre les deux pays.



Nguyen Thi Kim Ngan a remercié les dirigeants et le peuple russes d'avoir présenté leurs condoléances et d'avoir envoyé une délégation au Vietnam pour assister aux obsèques nationales du président Trân Dai Quang.



Lors de cette rencontre, les deux parties ont discuté du renforcement des relations entre leurs pays, dont la coopération parlementaire.



Nguyen Thi Kim Ngan a salué l'initiative de la vice-présidente de la Douma d’Etat concernant la création d’un comité interparlementaire Vietnam-Russie, ajoutant qu'un représentant de haut niveau de l'AN vietnamienne participerait à ce comité.



La dirigeante vietnamienne a remercié le Conseil de la Fédération et la Douma d'État de Russie d'avoir invité l'AN vietnamienne à assister à des conférences et forums parlementaires régionaux et internationaux. Elle a également salué la réussite de l'organisation par la Russie du Forum des femmes d'Eurasie et de la Conférence des présidents des parlements Asie-Europe.



L'AN vietnamienne soutient les échanges entre les députés et les groupes des députés d'amitié des deux pays, de même que la coopération parlementaire pour renforcer la supervision de la mise en œuvre des accords et engagements entre les deux pays.



Les deux parties ont convenu d'organiser des activités marquant le 25e anniversaire de la signature du Traité sur les principes fondamentaux des relations d'amitié Vietnam-Russie en 2019 et le 15e anniversaire de la fondation du Centre de Russie pour la science et la culture à Hanoï en octobre.



Elles ont également discuté du rôle et des contributions des femmes parlementaires au développement de chaque pays et du monde. -VNA