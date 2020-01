La présidente de l’Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan participe au programme artistique "Printemps dans les villages frontaliers ". Photo: VNA

Dak Lak (VNA) – Un programme artistique intitulé "Printemps dans les villages frontaliers" a eu lieu mardi soir dans la commune frontalière de Krong Na, district de Buon Don, province de Dak Lak (Hauts Plateaux du Centre), en présence de la présidente de l’Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan.

S’exprimant lors de ce programme, Mme Nguyen Thi Kim Ngan a souligné que malgré les difficultés et défis, le pays avait atteint ses objectifs de développement en 2019. C’était la deuxième année consécutive où les 12 objectifs clés ont été atteints, dont une croissance de 7,02%.

La présidente de l’Assemblée nationale a déclaré apprécier les contributions importantes des gardes-frontières aux acquis en termes de réduction de la pauvreté dans les zones frontalières, côtières et insulaires.

Elle a également salué les significations de ce programme organisé par le Commandement des garde-frontières, le Comité central de l'Union des femmes du Vietnam et la province de Dak Lak.

Dans ce cadre, une série d’activités a été organisée telles que la remise des clés de maisons et de vaches à des personnes démunies dans les zones frontalières, l’attribution de cadeaux de Têt à des familles bénéficiaires de politiques sociales et ménages pauvres, la distribution gratuite de médicaments…

La présidente de l’Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan a tenu en haute estime les efforts des autorités de Dak Lak pour parvenir aux objectifs fixés pour l’an dernier. Elle a appelé la province de Dak Lak à bien profiter des politiques de l’Etat en faveur des zones montagneuses et peuplées de minorités ethniques pour développer son économie et sa culture, tout en garantissant la sécurité et la défense.

A cette occasion, elle a remis les clés de dix maisons et offert 20 bœufs reproducteurs à des foyers pauvres, ainsi que des cadeaux de Têt à 400 familles méritantes et des bourses d’études à 100 élèves en difficultés. -VNA