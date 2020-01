La présidente de l’Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan (gauche), et des habitants de Dak Lak. Photo : VNA



Dak Lak (VNA) – La présidente de l’Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, en visite dans la province de Dak Lak (Hauts Plateaux du Centre), a rencontré le 14 janvier plusieurs travailleurs, policiers et garde-frontières locaux.



Lors de sa rencontre avec des ouvriers et des travailleurs, elle leur a adressé ses meilleurs voeux de Nouvel An lunaire 2020. Elle a rappelé la croissance économique de 9,23% de la province de Dak Lak l’année dernière et l’amélioration des conditions de vie des travailleurs locaux. Elle a déclaré souhaiter que Dak Lak continue de promouvoir la production pour créer davantage d’emplois et d’appliquer au mieux les politiques de bien-être social.



A cette occasion, la présidente de l’Assemblée nationale a offert 100 cadeaux d’une valeur de 1,2 million de dôngs chacun à des travailleurs en difficulté.

Lors de sa séance de travail avec la Police de Dak Lak, Nguyen Thi Kim Ngan a déclaré apprécier ses réalisations pour garantir la sécurité publique et l’ordre social dans la province, notamment la baisse des criminalités et des accidents routiers.



L’après-midi du même jour, la présidente de l’Assemblée nationale a rendu visite à des habitants de la commune frontalière de Krong Na, district de Buon Don. Elle a offert des boeufs à des familles défavorisées et participé à des programmes culturels et sportifs.

Nguyen Thi Kim Ngan a également rencontré des garde-frontières locaux. Soulignant que Dak Lak avait un rôle important dans les Hauts Plateaux du Centre (Tay Nguyen), elle a demandé aux forces de garde-frontière de renforcer la solidarité, d’appliquer au mieux les politiques du Parti et les lois de l’Etat, d’améliorer l’entraînement et la formation de soldats...

Lors de la rencontre, la cheffe de l’organe législatif a remis des cadeaux à des garde-frontières locaux. -VNA