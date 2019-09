Vientiane (VNA) - La présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Thi Kim Ngân, a affirmé jeudi 26 septembre à Vientiane le soutien total du Vietnam au processus de réforme du Laos lors d’une réunion avec le Premier ministre lao Thongloun Sisoulith.

La présidente de l'Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Thi Kim Ngân et le Premier ministre lao Thongloun Sisoulith. Photo: VNA

La dirigeante vietnamienne a exprimé sa sympathie au Laos pour les pertes humaines et matérielles causées par les inondations dans les six provinces du centre et du sud du Laos et a exprimé son espoir que les habitants des provinces touchées par les inondations surmonteront leurs difficultés et rétabliront bientôt leur production et leur vie normale.Elle a indiqué que durant sa visite à l’invitation de sa homologue lao Pany Yathotou, les deux présidentes des Assemblées nationales du Vietnam et du Laos co-présideront un séminaire sur les lois et les politiques relatives à la formation professionnelle et à la création d’emplois, ainsi qu’à la coordination dans le traitement des plaintes et dénonciations des citoyens.Nguyên Thi Kim Ngân a exprimé l’espoir que les expériences partagées au cours du séminaire seraient utiles aux organes législatives et aux gouvernements des deux pays.Au nom des dirigeants du Parti et de l’État vietnamiens, elle présentera également des titres à des unités et à des individus de l’Assemblée nationale du Lao, en reconnaissance de leurs contributions aux relations entre les deux organes législatifs.La dirigeante vietnamienne et son entourage visiteront et inspecteront également l’état d’avancement des travaux de construction de la Maison de l’Assemblée nationale du Laos, cadeau du Vietnam au Laos.Le Premier ministre Thongloun Sisoulith a pour sa part déclaré que la visite de la présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam va contribuer à promouvoir les liens entre les deux Assemblées nationales.Il a affirmé que le gouvernement lao s’efforcera de résoudre les difficultés et d’accélérer la construction de la Maison de l’Assemblée nationale du Laos.Les deux dirigeants ont exprimé leur volonté de mettre en œuvre les déclarations communes et les accords de coopération signés par les deux pays.Ils ont noté que le Vietnam reste le troisième investisseur au Laos avec 409 projets d’une valeur de 4,1 milliards de dollars, mais que l’afflux de capitaux vietnamiens au Laos a montré des signes de ralentissement. En outre, le rythme d’exécution des principaux projets et programmes de coopération laisse encore à désirer.Le chef du gouvernement lao a indiqué que lors de sa prochaine visite au Vietnam, il discutera des moyens de supprimer les obstacles afin d’accélérer les accords signés et d’accroître les investissements bilatéraux. Il a souhaité que les dirigeants des deux Assemblées nationales vont continuer à soutenir les gouvernements du Laos et du Vietnam dans la réalisation des grands projets signés.La plus haute législatrice vietnamienne a suggéré que les deux parties organisent conjointement une conférence sur le modèle de guichet unique à la porte frontalière de Lao Bao - Den Savan et les célébrations du 70e anniversaire de la Journée traditionnelle volontaires vietnamiens au Laos (30 octobre).À cette occasion, le Premier ministre Thongloun Sisoulith a promis de continuer à travailler étroitement avec le Vietnam lorsque le pays assumera la présidence de l’ASEAN et de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN en 2020. - VNA