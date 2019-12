La présidente de l’Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, et le président de la Chambre des représentants biélorusse, Vladimir Andreichenko. Photo : VNA



Minsk (VNA) – La présidente de l’Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, en visite officielle en Biélorussie, s’est entretenue le 12 décembre avec le président de la Chambre des représentants de ce pays, Vladimir Andreichenko.

Le dirigeant biélorusse a déclaré que renforcer la coopération avec le Vietnam était l’une des priorités de la politique extérieure de son pays pour l’Asie-Pacifique. Il a annoncé que la Chambre des représentants biélorusse fonderait en janvier 2020 un groupe de députés d’amitié avec le Vietnam.

De son côté, Nguyen Thi Kim Ngan a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l’importance à son amitié traditionnelle et à sa coopération multiforme avec la Biélorussie. Elle a remercié la Biélorussie pour son soutien accordé au Vietnam pendant sa lutte d’hier pour l’indépendance et la réunification nationales, ainsi que dans le processus de développement national actuel.

Les deux parties ont insisté sur la nécessité de renforcer la coopération bilatérale dans les secteurs du textile, du bois, de l’aquaculture, de la pêche, des produits pharmaceutiques, des ordinateurs, des engrais, des machines… Nguyen Thi Kim Ngan a suggéré de profiter de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union économique eurasiatique dont la Biélorussie est membre, afin d’augmenter les échanges commerciaux entre les deux pays, qui n’avaient été de 92,2 millions de dollars en 2018.

Elle a déclaré souhaiter que les deux pays poursuivent leur coopération dans la défense et la sécurité sur la base des accords déjà conclus, dont le Programme de coopération dans la technique militaire pour 2016-2020, et développent le rôle du Comité intergouvernemental sur la coopération dans la technique militaire. Elle a indiqué que le Vietnam était prêt à accueillir des militaires biélorusses, venus pour participer à des formations.

Nguyen Thi Kim Ngan a en outre suggéré d’intensifier la coopération bilatérale dans l’éducation et la formation, avant de remercier la Biélorussie pour son soutien accordé aux Vietnamiens vivant sur son sol.

Concernant la Mer Orientale, elle a réaffirmé la politique constante du Vietnam de régler les différends par la voie pacifique, selon le droit international, dont la Charte des Nations Unies et la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, d’appliquer rigoureusement la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et d’élaborer rapidement un Code de conduite efficace, d’assurer la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation et de survol dans cette zone maritime.

En tant que présidente de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA) en 2020, l’Assemblée nationale vietnamienne s’intéressera au développement du partenariat entre l’AIPA et l’organe législatif biélorusse, a-t-elle déclaré, avant d’inviter le président de la Chambre des représentants biélorusse à participer à la 41e Assemblée générale de l’AIPA prévue en 2020 au Vietnam.

Impressionné par les réalisations socio-économiques du Vietnam, Vladimir Andreichenko a appelé à mieux exploiter les potentiels de coopération pour porter les échanges commerciaux bilatéraux à 500 millions de dollars. Il a déclaré souhaité que Minsk et Hanoï signent rapidement un plan de coopération. -VNA