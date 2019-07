La présidente de l’Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, offre des cadeaux à des invalides lors de la rencontre. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – La présidente de l’Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, a rencontré mercredi à Hanoï des invalides gravement blessés mais brillants dans plusieurs domaines de 2019, à l’occasion du 72e anniversaire du Jour des Invalides de guerre et des Morts pour la Patrie (27 juillet).



Selon le ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, Dao Ngoc Dung, les 72 invalides participant à cette rencontre ont surmonté de nombreuses difficultés et sont devenus des exemples dans différents domaines, dont le développement économique, la recherche et le rapatriement des restes des soldats morts pendant les guerres, et les activités philanthropiques.



Le ministre Dao Ngoc Dung a ensuite annoncé que le gouvernement organiserait le 25 juillet une rencontre avec 500 invalides gravement blessés mais exemplaires dans divers domaines. “Il s’agit des exemples du mouvement d’émulation patriotique, qui ont produit de grands effets sur la société”, a-t-il souligné.



Lors de la rencontre, les invalides ont émis leur souhait que le Parti et l’Etat poursuivent les politiques en faveur des personnes méritantes et accordent une attention particulière aux soins des 2e et 3e générations contaminées à la dioxine...



La présidente de l’Assemblée nationale a affirmé sa profonde reconnaissance envers les invalides, les soldats malades, les familles des morts pour la Patrie et les personnes méritantes dans l’ensemble du pays, avant de souligner que le Parti, l’Etat et le peuple accordaient toujours une grande importance aux soins des personnes méritantes.



Selon elle, les politiques concernant le traitement des personnes méritantes sont progressivement améliorées, afin de mieux assurer leurs conditions de vie. Nguyen Thi Kim Ngan a en outre souligné que les programmes en reconnaissance des personnes méritantes étaient organisés régulièrement avec une large participation de la société.



La dirigeante de l’organe législatif a enfin appelé tous les gens et organisations à mieux s’occuper des personnes méritantes, notamment celles en difficultés telles que les invalides gravement blessés. -VNA