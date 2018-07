La présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, reçoit le 26 juillet à Hanoi le président de la Commission du commerce international (INTA) Bernd Lange. Photo: VNA

Hanoï, 26 juillet (VNA) - La présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, a reçu le 26 juillet à Hanoi le président de la Commission du commerce international (INTA) Bernd Lange, au cours de laquelle les deux parties ont discuté du potentiel de coopération entre le Vietnam et l'Union européenne (UE) pour les temps à venir.La présidente Nguyen Thi Kim Ngan a remercié Bernd Lange pour sa contribution à la promotion de l'amitié entre l'AN vietnamienne et le Parlement européen (PE), contribuant à renforcer la coopération intégrale entre le Vietnam et l'UE.Elle a affirmé qu'avec le potentiel existant et les souhaits des deux parties, la collaboration Vietnam-UE peut se développer rapidement.La signature officielle et la ratification de l'accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) et l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Association européenne de libre-échange (AELE) créeront un nouvel élan pour maximiser leur potentiel. Elle a souligné que le Vietnam et l'UE offraient davantage de possibilités de coopération et d'investissement aux communautés d'affaires et aux populations.Mme Nguyen Thi Kim Ngan a affirmé que l’AN et le gouvernement vietnamiens complètent activement les cadres juridiques pour améliorer l'environnement des affaires et des investissements du pays, facilitant ainsi le fonctionnement stable et efficace des entreprises étrangères en général, et des entreprises européennes en particulier.Pour sa part, Bernd Lange a déclaré que le développement économique stable à forte croissance a contribué à aider à promouvoir la réduction de la pauvreté au Vietnam.Il a déclaré que le PE faisait tout son possible pour promouvoir la signature officielle et la ratification de l'EVFTA, qui est prévue pour la fin de 2018.L'INTA s'engage à faire de son mieux pour que la signature officielle et la ratification de l'accord soient efficaces sur la base de la coopération avec l'Assemblée nationale du Vietnam pour résoudre les problèmes en suspens.Lors de la réception, la présidente de l’AN vietnamienne a également affirmé que le Vietnam est un membre responsable dans la mise en œuvre des engagements lors du processus d'adhésion aux ALE de nouvelle génération et aux conventions internationales.Elle a affirmé que l’AN vietnamienne s'engageait à examiner le système juridique, continuant ainsi à légaliser les engagements et les traités internationaux auxquels le Vietnam a adhéré.Mme Nguyen Thi Kim Ngan a affirmé que le Vietnam a toujours écouté les avis donnés par les décideurs politiques et les entreprises économiques européens afin qu’après la ratification, l'EVFTA soit mise en œuvre de la manière la plus efficace, apportant des avantages concrets aux deux parties.Elle a demandé à Bernd Lange, en tant que président de l'INTA du PE, de continuer à soutenir et à promouvoir activement les deux parties à la signature de l'accord en octobre prochain à l'occasion du 12ème sommet de l'ASEM. Elle a également espéré que le PE ratifiera bientôt l'EVFTA. -VNA