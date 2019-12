Hanoi, 19 décembre (VNA) - La présidente de l'Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan a accueilli jeudi 19 décembre à Hanoï le chef d’état-major des forces armées birmanes Min Aung Hlaing.

La présidente de l’AN Nguyên Thi Kim Ngân et le chef d’état-major des forces armées birmanes Min Aung Hlaing. Photo : VNA

Elle a affirmé que les dirigeants vietnamiens créeraient des conditions favorables au renforcement de la coopération entre les armées des deux pays.

Elle a souligné que le Vietnam et le Myanmar sont membres de l'ASEAN et partagent de nombreuses similitudes dans l'histoire. Les relations bilatérales de longue date ont été cultivées par le président Ho Chi Minh et le général Aung San, et entretenues par des générations de dirigeants et des habitants des deux pays.

Elle a exprimé sa satisfaction devant le partenariat de défense croissant, qui a été renforcé et développé depuis la précédente visite du général en chef Min Aung Hlaing au Vietnam en mars 2017.

Elle a exhorté les chefs militaires vietnamiens et birmans à charger les agences compétentes d'élaborer des formes et des mesures appropriées pour une mise en œuvre plus complète et plus efficace des accords de coopération bilatérale dans le domaine de la défense.

Le dirigeant vietnamien de l’AN a demandé au Myanmar de soutenir la position de Hanoi et de l’ASEAN sur le règlement pacifique des litiges en mer Orientale conformément au droit international, et notamment à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.

Le général en chef Min Aung Hlaing a affirmé le ferme soutien du Myanmar au Vietnam et à l’ASEAN.

Il a félicité le Vietnam pour ses réalisations remarquables acquises au cours de ces dernières années, en particulier dans le domaine économique.

Le général en chef a demandé à la présidente de l’AN Nguyen Thi Kim Ngan d'accorder plus d'attention à l'encouragement des entreprises vietnamiennes à investir au Myanmar.

Il a noté que Viettel investit au Myanmar avec la marque Mytel et qu'il est devenu le troisième plus grand opérateur de télécommunications au Myanmar. Mytel devrait bientôt atteindre la deuxième position, a-t-il ajouté.

Min Aung Hlaing a déclaré qu'il était heureux de savoir que la compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines et la compagnie aérienne à bas prix Vietjet Air augmentaient leurs vols vers le Myanmar, ce qui, selon lui, permettra aux deux pays de renforcer leur coopération dans les prochains temps.

L'invité a espéré que davantage de délégations parlementaires du Myanmar se rendraient au Vietnam dans le temps à venir pour renforcer la coopération entre les organes législatifs des deux pays.-VNA