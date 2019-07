La présidente de l’Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan visite le parc scientifique de Zhongguancun. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Poursuivant sa visite officielle en Chine, le 12 juillet, la présidente de l’Assemblée nationale (AN) Nguyen Thi Kim Ngan et la haute délégation du Vietnam ont visité le parc national de démonstration d'innovation indépendante de Zhongguancun, connue comme la Silicon Valley de Pékin.



A cette occasion, la présidente de l’AN Nguyen Thi Kim Ngan a assisté à une exposition qui présentait 340 réalisations innovantes les plus avancées, les plus exemplaires, les plus potentiels d’environ 170 entreprises dans les domaines de l’intelligence artificielle, le big data et la cybersécurité, les soins de santé, le transport intelligent, l’économie en énergie, la protection de l’environnement, la nouvelle énergie…



La présidente de l’AN Nguyen Thi Kim Ngan a visité des stands sur l’énergie propre, des équipements médicaux, l’agriculture high-tech…



Le robot Kangli Youlan fabriqué par la Chine a salué la présidente de l’AN Nguyen Thi Kim Ngan et la délégation vietnamienne à Zhongguancun et félicité leur visite officielle en Chine de bon succès.

Couvrant sur une superficie totale de 59.000 m², Zhongguancun est le premier parc de hautes technologies de Chine, dont l'objectif est de développer une économie de haute qualité. Le parc est situé à proximité du centre de formation de premier rang de Chine composé de 98 universités, 400 instituts de recherche et de nombreuses sociétés transnationales de hautes technologies. Chaque jour, une centaine d’entreprises de start-up voient le jour dans ce parc.

Ce parc est considéré comme une «fenêtre » pour présenter des sciences, des technologies, de la culture humaine, et des acquis innovants de Zhongguancun au monde. -VNA