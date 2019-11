Photo: VNA



An Giang (VNA) - La présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan et une mission ont effectué ce samedi 30 novembre une visite de travail dans la province d'An Giang au Sud.

S'exprimant lors d’une séance de travail au commandement des gardes-frontières de la province d’An Giang, Mme Ngan a estimé que ces dernières années, les gardes-frontières provinciales ont bien rempli leur mission de gestion des frontières, de coordination étroite avec les forces compétentes dans les patrouilles, la protection de la frontière.

Dans le temps qui vient, les gardes-frontières d’An Giang devront conjuguer leurs efforts avec les forces compétentes dans la lutte contre les criminalités liées à la frontière, à la sécurité nationale, dans la prévention et la lutte contre la contrebande, le transport illégal des marchandises à travers les frontières, le traitement des violations dans la gestion et la protection des frontières.

Les gardes-frontières d'An Giang sont exhortées à aider la population des régions limitrophes à développer la production, à édifier le mouvement de la Nouvelle ruralité, à établir des relations de solidarité, d'amitié et de coopération avec les autorités locales et les gardes-frontières cambodgiennes, à mener à bien la démarcation et la pose de bornes avec le Cambodge.

Le même jour, Mme Ngan est allée visiter la zone de culture de pangasius de haute technologie du groupe Nam Viet, dans la commune de Binh Phu, district de Chau Phu. Elle a estimé que la zone était investie par des individus, dotée d'une technologie avancée, avec un processus de production fermé : de la production, du récolte, de la transformation à l’exportation. Ses produits sont actuellement présents dans plus de 100 pays ...

La dirigeante a demandé au groupe Nam Viet de développer ce projet, en accordant une attention particulière à la protection de l'environnement. Elle a aussi demandé aux dirigeants locaux de créer des conditions favorables au développement du groupe.



Dans l'après-midi du même jour, Mme Ngan est allée visiter et offrir des cadeaux à la mère héroïque vietnamienne Ta Thi Bai et à la famille du blessé, Do Minh Lien, dans la ville de Chau Doc.

An Giang a une frontière de près de 100 km de long, passant cinq districts,chefs-lieux et villeset 18 communes et quartiers frontaliers. La province partage la frontière commune avec les provinces de Ta Keo et de Kan Dal du Cambodge. Elle compte quatre groupes ethniques: Kinh, Hoa, Cham et Khmer. -VNA