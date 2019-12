Hanoi, 8 décembre (VNA) - La présidente de l’Assemblée nationale vietnamienne Nguyen Thi Kim Ngan a quitté Hanoi dimanche, pour une tournée en Russie du 8 au 11 décembre et en Biélorussie du 12 au 14 décembre.

La présidente de l’Assemblée nationale vietnamienne Nguyen Thi Kim Ngan. Photo : VNA

Elle est accompagnée d’une délégation de haut niveau de l’Assemblée nationale, durant ces visites effectuées sur invitation de la présidente du Conseil de la Fédération de Russie (Chambre haute), Valentina Matvienko, du président de la Douma d'État de Russie, Viatcheslav Volodine, du président du Conseil de la République de Biélorussie, Mikhaïl Myasnikovitch, et du président de la Chambre des représentants de Biélorussie, Vladimir Andreichenko.

Il s'agit de sa première visite officielle en Fédération de Russie en tant que présidente de l’Assemblée nationale vietnamienne.

La visite vise à renforcer davantage le partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la Russie, à la suite des résultats de la visite en Russie du Secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong en septembre 2018 et à concrétiser les accords de coopération entre les organes législatifs des deux pays sur la coopération parlementaire.

Les deux parties ont maintenu un certain nombre de mécanismes de coopération et de dialogue, tels que le dialogue stratégique annuel sur la diplomatie, la défense et la sécurité au niveau des ministres des Affaires étrangères et le dialogue stratégique sur la défense au niveau des vice-ministres.

Le commerce entre le Vietnam et la Russie a atteint 4,5 milliards de dollars en 2018, soit une augmentation de 28,5% par rapport à l'année précédente. Le commerce bilatéral a atteint 3,4 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois de cette année. Le Vietnam a principalement exporté des téléphones, des vêtements, des produits agricoles et des fruits de mer vers la Russie tout en important du pétrole et du pétrole, de l'acier, des engrais et des machines.

En février 2019, le Vietnam comptait 127 projets d'IDE gérés par la Russie, d'une valeur de plus de 950 millions de dollars, principalement dans les mines, le pétrole et le gaz, la fabrication et la transformation.

Le Vietnam avait investi près de 3 milliards de dollars dans des projets en Russie, tels que la coentreprise Vietsopetro et le projet de production laitière de haute technologie de TH Group.

La première visite officielle du président de l'AN Nguyen Thi Kim Ngan en République de Biélorussie du 12 au 14 décembre 2019 a pour but de renforcer l'amitié traditionnelle et la coopération multiforme entre le Vietnam et le Biélorussie et continuer le déploiement de l’Accord de coopération entre l'Assemblée nationale du Vietnam et le Conseil de la République de Biélorussie. - VNA