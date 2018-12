La présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam Nguyen Thi Kim Ngan reçoit des membres de la famille des Ly en République de Corée. Photo: VNA



Séoul (VNA) – Dans le cadre de sa visite officielle en République de Corée, la présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam Nguyen Thi Kim Ngan a reçu jeudi à Séoul des représentants de la famille des Ly en République de Corée et des dirigeants du district de Bonghwa, province du Gyeongsang du Nord.

La dirigeante vietnamienne a remercié les membres de la famille des Ly en République de Corée pour leurs sentiments et les activités s’orientant vers leur pays d’origine.

Ly Thua Vinh, président de la famille de Ly Hoa Son, une lignée des Ly et descendant du prince Ly Long Tuong, a souligné que les membres de la famille des Ly s’orientent toujours vers leur Patrie et se sont réjouis du développement continu du pays.

Les dirigeants du district de Bonghwa ont indiqué que Bonghwa était le seul endroit en République de Corée où subsistent des vestiges liées au prince Ly Long Tuong, et habitent aujourd'hui des descendants de la famille des Ly.

Ce district a un projet de construction d’un village vietnamien avec un coût total estimé à 40 millions de dollars. Ce projet peut être élargi dans les domaines de l’histoire, de la culture, du tourisme et de l’économie, ce en vue de développer les échanges et servir de passerelle entre la République de Corée et le Vietnam.



Ces dernières années, les membres de la famille des Ly en République de Corée ont mené de nombreuses activités s'orientant vers leur Patrie, telles que des visites au Vietnam pendant les grandes fêtes, le Nouvel An et la fête du temple Dô marquant l’anniversaire de l’investiture du roi Ly Thai To. Ils ont également organisé des activités pour présenter l’environnement d’investissement au Vietnam et encourager les entreprises sud-coréennes à y venir investir, aider les mariées vietnamiennes à s’adapter à la vie et à la culture sud-coréenne, outre présenter la culture vietnamienne au peuple sud-coréen.

La présidente de l’Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan rencontre des intellectuels d’amitié Vietnam – République de Corée. Photo: VNA



Le même jour, la présidente de l’Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan a rencontré des intellectuels d’amitié Vietnam – République de Corée. Des représentants des entreprises sud-coréennes, des ONG et organisations d’amitié de la République de Corée en relation avec le Vietnam, des spécialistes, savants, avocats des deux pays ont participé à cette rencontre.

Choi Jae Seong, député de l’Assemblée nationale de la République de Corée et président de la Fondation d’amitié République de Corée – Asie, a souligné que le Vietnam était un pays important pour la République de Corée.

Dès l’entrée en vigueur de l’Accord de libre-échange Vietnam - République de Corée en décembre 2015, les échanges commerciaux bilatéraux ont fortement progressé. Le Vietnam est devenu le 4e partenaire commercial de la République de Corée alors de ce pays d’Asie orientale est son premier investisseur et son deuxième partenaire commercial. En mars dernier, les deux pays ont négocié pour préparer les conditions nécessaires en vue de porter le commerce bilatéral à 100 milliards de dollars en 2020, a-t-il fait savoir.

De son côté, Mme Nguyen Thi Kim Ngan a fait grand cas des intellectuels et organisations d’amitié sud-coréens qui avaient soutenu et coopéré durablement avec Vietnam, et étaient toujours côte à côte avec ce pays pour cultiver l'amitié Vietnam-République de Corée.

À l'heure actuelle, la communauté des Vietnamiens résidant en République de Corée compte près de 197.000 personnes, alors que environ 150.000 Sud-coréens vivant au Vietnam. En particulier, environ 68.000 familles multiculturelles vietnamo - sud-coréennes vivent en République de Corée.

Sur la base de ce fondement solide, la cheffe de l’organe législatif vietnamien s’est déclarée convaincue que l’amitié et la coopération entre le Vietnam et la République de Corée continueraient de développer fortement dans le cadre de leur partenariat de coopération stratégique.

Elle a demandé aux organisations d’amitié populaires au Vietnam et en République de Corée de poursuivre des activités d’échange, contribuant à intensifier l’amitié et la coopération bilatérale. -VNA