Jiangsu, 8 juillet (VNA) – Mme Nguyen Thi Kim Ngan, membre du Bureau politique et présidente de l'Assemblée nationale, est arrivée à l'aéroport de Lu Kou, dans la ville de Nanjing, province du Jiangsu, le 8 juillet, entamant sa visite officielle en Chine.

Nguyen Thi Kim Ngan, membre du Bureau politique et présidente de l'Assemblée nationale, est arrivée à l'aéroport de Lu Kou, dans la ville de Nanjing. Photo : VNA

La présidente de l’AN effectue une visite de cinq jours en Chine sur invitation de Li Zhanshu, membre du Comité permanent du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois et président du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale (APN, parlement chinois).



A l’aéroport, Nguyên Thi Kim Ngân et la délégation de haut rang du Vietnam ont été accueillis par Jiang Xiaojuan, vice-président du Comité pour la construction sociale de l'APN et des responsables du Jiangsu. Côté vietnamien, on a noté la présence de l'ambassadeur du Vietnam en Chine, Dang Minh Khoi,u consul général du Vietnam à Shanghai, Ninh Thanh Cong et de représentants de la communauté vietnamienne du Jiangsu.

Il s’agit de la première visite d’un dirigeant vietnamien en Chine après le 19e Congrès national du Parti communiste chinois. C’est également la première visite en Chine de Nguyen Thi Kim Ngan en tant que présidente de l’Assemblée nationale vietnamienne.



Cette visite est importante pour maintenir les échanges de haut niveau entre les deux Partis, les deux Etats, contribuant à renforcer la confiance politique mutuelle et à développer le partenariat de coopération stratégique intégrale.



Au cours de la visite, les deux parties avanceront des mesures pour poursuivre efficacement la mise en œuvre de l'accord de coopération signé entre l'AN vietnamienne et le APN en 2015.



Elles partageront également des expériences en matière d'élaboration de lois et se coordonneront dans la mise en œuvre des accords de coopération signés par les deux pays.



Les deux parties procéderont à un échange de vues sur des questions internationales d'intérêt commun et de coordination lors de forums interparlementaires régionaux et internationaux.

Le Vietnam et la Chine ont établi des relations diplomatiques en 1950.



En 2018, les deux pays ont célébré le 10e anniversaire de la fondation du partenariat de coopération stratégique bilatéral intégral.



Les échanges bilatéraux ont atteint 106,7 milliards de dollars en 2018, en hausse de 13,5% sur un an, selon les statistiques de la douane vietnamienne.



Le Vietnam est le principal partenaire commercial de la Chine au sein de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) depuis trois années consécutives, et le huitième au monde.



Parallèlement, la Chine a été l'un des principaux partenaires commerciaux du Vietnam ces 15 dernières années et est devenue le septième investisseur étranger au Vietnam en 2018.



Les échanges entre les deux peuples ont également été renforcés. Les Chinois représente 28-30% du nombre total de touristes étrangers au Vietnam. –VNA