Le ministre malaisien du Commerce international et de l'Industrie, Mohamed Azmin Ali. Photo : Reuteur

Kuala Lumpur (VNA) - Dans un article publié sur sa page Twitter, le ministre malaisien du Commerce international et de l'Industrie, Mohamed Azmin Ali, a souligné qu'en tant que 9e investisseur étranger, la présence de la Malaisie au Vietnam dynamisait le commerce bilatéral et le Vietnam devenait une destination d'investissement importante de la Malaisie, notamment dans la production et l’immobilier.

Il a exprimé sa joie de voir les contributions des entreprises malaisiennes dans le développement socio-économique et la création d’emploi pour les Vietnamiens. Les deux pays sont passés dans une période où le COVID-19 est considéré comme une maladie endémique, avec les frontières réouvertes, a-t-il souligné.

Le ministre a fortement encouragé la communauté des affaires vietnamienne à accéder au vaste marché ouvert de la Malaisie car cela fournira un approvisionnement de matières premières à des prix compétitifs et accélérera l'intégration dans la chaîne d'approvisionnement régionale.

Le projet d'appartement haut de gamme dans la zone urbaine de Gamuda Gaderns à Hanoï avec un capital d'investissement du group - Gamuda Land. Photo : VNA

Mohamed Azmin Ali a constaté de nombreuses entreprises vietnamiennes embauchaient des Malaisiens. De nombreux Malaisiens considèrent le Vietnam comme leur deuxième Patrie.

En fait, le groupe GAMI du Vietnam est intéressé par un partenariat avec des entreprises malaisiennes dans des projets de véhicules électriques alors que VietJet est prêt à reprendre ses vols vers Kuala Lumpur, dont le premier est prévu le 1er avril. En particulier, le groupe Hoa Binh est très favorable à l'intégration de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans ses plans de développement commercial et immobilier, ce conformément à la politique d’investissement national de la Malaisie. - VNA