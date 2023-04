L’espace présente aussi de nombreux objets décoratifs associés à la vie des populations des hautes terres, dont les motifs de brocart. Photo: CVN

Hanoï (VNA) - La toute première librairie en libre-service a ouvert ses portes dans le centre-ville de Hanoï, proposant une nouvelle expérience aux amateurs de livres.

La librairie “Nhung vi sao” (Étoiles), située au 66 rue Hàng Trông (2e étage), dans le Vieux quartier de Hanoï, est une nouvelle destination pour les amateurs de lecture. Mais surtout, il s’agit du premier modèle de librairie en libre-service à Hanoï, mis en marche il y a plus d’un mois.

Selon sa propriétaire Lê Thi Thanh Huyên, la librairie était, à l’origine, un lieu de présentation des produits artisanaux de la région Nord-Ouest. Ainsi, l’espace présente aussi de nombreux objets décoratifs associés à la vie des populations des hautes terres, tels que motifs de brocart.

Les clients choisissent les livres et payent leurs achats via une application sur smartphone.

Et, pour que les acheteurs ne soient pas surpris lors de leur première visite, la librairie a placé des instructions sur les étagères. “C’est une curiosité. Je pense que c’est nouveau au Vietnam. J’espère que la librairie proposera plus de livres pour que les clients aient plus de choix”, remarque Thùy Chi, une cliente domiciliée dans l’arrondissement de Tây Hô.

Un modèle inspiré du Japon

Lê Thi Thanh Huyên explique que sa librairie s’est inspirée d’un modèle de magasins au Japon 100% libre-service. À ce jour, les titres ne sont pas nombreux et nécessitent d’être mis à jour.

“Grâce à ce modèle opérationnel, nous voulons encourager les habitudes d’autodiscipline et de libre-service de la clientèle. Après plus d’un mois d’ouverture, le nombre de visiteurs est assez important, surtout le weekend”, raconte-t-elle.

Parce qu’il s’adresse aux jeunes lecteurs, l’espace bibliothèque réservé aux enfants est le lieu où se concentrent le plus de livres. “Je me sens heureuse ici. Il y a beaucoup de beaux ouvrages à choisir”, confie Thanh Mai, une lectrice de 7 ans, venue de l’arrondissement de Hà Dông.

“Je peux sélectionner de nombreuses œuvres. Je suis contente de visiter cette librairie. Mes parents me lisent souvent des livres le soir”, partage Bao Ngoc, 8 ans, domiciliée dans l’arrondissement de Hai Bà Trung.

“Nous rêvons d’ouvrir une série de librairies en libre-service. Mais il faut attendre et observer les réactions des lecteurs. Le plus important est de trouver des espaces adaptés. Nous voulons faire de cette librairie un système écologique”, fait savoir la propriétaire Lê Thi Thanh Huyên. -CVN/VNA