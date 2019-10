Le 4e festival de la noix de coco de Ben Tre en 2015.

Photo: vnreview.vn



Ben Tre (VNA) - Une fête de l’ao ba ba sera organisée pour la première fois au Vietnam dans le cadre du Festival de la noix de coco de Bên Tre 2019, prévu du 14 au 20 novembre à Bên Tre.



Le but sera d’honorer la beauté de l’ao ba ba (chemisier ample fendu), vêtement traditionnel des femmes du delta du Mékong, de celle des femmes du delta du Mékong et du Vietnam en général. Cet évènement culturel et touristique contribuera à promouvoir l’image de la terre de Bên Tre ainsi que du Nam Bô (Sud du pays).



Selon le comité d’organisation, la représentation de quelque 2.000 femmes vêtues d'ao ba ba sera un des moments forts de cet événement. -CPV/VNA