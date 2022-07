La première dauphine de Miss Vietnam 2010 découvre des sites célèbres de Tay Ninh

Au cours son séjour, la première dauphine de Miss Vietnam 2010, Hoang My, a découvert des site célèbres et uniques de Tay Ninh telles que le temple Cao Daï de Tay Ninh, la pagode Thien Lam, le parc national Lo Xo-Xa Mat, le complexe touristique national de la montagne Ba Den ("Femme noire"), la rivière Vam Co Dong, ainsi que la culture culinaire locale.