L'inauguration de la première centrale solaire à Binh Dinh. Photo: VNA



Binh Dinh (VNA) - La centrale solaire de Cat Hiêp, dans le district de Phu Cat, province de Binh Dinh (Centre) a été officiellement inaugurée le 12 juillet, devenant ainsi la première du genre dans cette province à rejoindre le réseau national.

Investie par les groupes français Quadran International et vietnamien Truong Thanh, cette installation, d'une valeur de plus de 1.030 milliards de dôngs (44,29 millions de dollars), couvre plus de 60 ha. Avec 150.000 panneaux et une puissance de 49,5 MWp, elle peut générer entre 78 et 80 millions de kWh par an.

Au cours des essais menés depuis le 20 mai, cette centrale solaire a produit plus de 7 millions de kWh, générant un chiffre d’affaires de plus de 15 milliards de dôngs.

Le président du Comité populaire de la province, Hô Quôc Dung, a exprimé l’espoir que ce succès conduirait à la création de sites similaires ailleurs à Binh Dinh.

Il a souligné que l'énergie solaire contribuera à renforcer la puissance du réseau national, à exploiter cette source d'énergie abondante et à augmenter les rentrées budgétaires de la province.

Il s'est engagé à aider les investisseurs du secteur de l'électricité et d'autres acteurs à surmonter les obstacles et à mettre en œuvre leurs projets. -VNA