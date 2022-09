Vue d'en haut de la zone touristique Ô Quy Hô. Photo: laichau.gov.vn

Hanoï (VNA)- Située à Son Binh, une commune rattachée au district de Tam Duong, dans la province de Lai Châu (Nord), la “porte du ciel” Ô Quy Hô fait partie d’une zone touristique. Sa beauté exceptionnelle ravit tous les visiteurs.



Culminant à plus de 2.000 mètres d’altitude, la “porte du ciel” Ô Quy Hô offre un panorama enchanteur sur le paysage grandiose du Nord-Ouest: des montagnes sublimes, une mer de nuages, des forêts luxuriantes et des rizières en terrasse à perte de vue. Une zone touristique qui porte son nom a été construite sur une superficie de 52 hectares. Elle comprend un hôtel quatre étoiles Heaven Gate et des maisons basses très confortables dont chacune est entourée d’une véranda. Son restaurant propose aux clients une dégustation des spécialités culinaires locales.

Un coin de la zone touristique Ô Quy Hô. Photo: laichau.gov.vn

“La porte du ciel et une petite pagode sont nos deux sites les plus originaux. Nous sommes en train de construire des maisons basses en bois qui possèdent une vue sur la vallée. Notre complexe d’hôtellerie propose des services de karaoké, de spa et de bain traditionnel composé de plantes médicinales. Depuis la pagode, les visiteurs peuvent admirer le panorama du col Ô Quy Hô et le plus haut sommet du Vietnam, le Fansipan. La haute saison touristique a lieu entre les mois d’avril et d’août. La moyenne est de 500 visiteurs par jour et s’élève à 1.000 lors des week-ends. Les touristes étrangers représentent de 20 à 25% du nombre total de visiteurs. Ils sont essentiellement français”, indique Nguyên Ngoc Son, manager de la zone touristique.

Pour visiter la «porte du ciel», les visiteurs doivent gravir Ô Quy Hô qui fait partie des quatre cols les plus longs, les plus accidentés et les plus spectaculaires du Nord-Ouest. Les trois autres étant Ma Pi Leng, Khau Pha et Pha Din.

“C’est la première fois que je viens ici. J’ai visité le pont en verre de Rông Mây avant de découvrir Ô Quy Hô. Son paysage naturel est vraiment pittoresque, grandiose et impressionnant. Je reviendrai, c’est certain”, confie Nguyên Ba Nam, un touriste de Hanoi.



Après avoir traversé la «porte du ciel», les visiteurs doivent emprunter les chemins pavés en marbre blanc pour arriver à la «Cour céleste». Sur place, une borne pyramidale indiquant l’altitude 2.035 mètres est posée sur un grand bloc de pierre ayant la forme de la carapace de la tortue légendaire Ô Quy Hô. En outre, une pagode a été construite en 2017 et inaugurée en 2019. Toutes les statues de Bouddha ont été taillées dans des blocs de jaspe. Au bout du site se trouve l’espace des Fées. Pour ceux et celles qui aiment prendre des photos, Ô Quy Hô est un endroit à ne pas manquer.

“Le paysage d'Ô Quy Hô est vraiment magnifique et le climat est frais. Ce site mérite d’être un vestige historique national. J’espère pouvoir y revenir tous les ans”, dit Nguyên Thi Hiên, une autre touriste de Hanoi.

Les chutes d’eau Câu Mây (pont des nuages) et la «porte du ciel» qui font partie de la zone touristique d'Ô Quy Hô ont été classées dans la liste des vestiges nationaux en 2015. Prochainement, le site proposera aux visiteurs un déplacement en navette électrique pour découvrir les chutes d’eau et le ruisseau Tiên. -VOV/VNA