Hanoi (VNA) – La pop star Dông Nhi représentera le Vietnam lors du deuxième Festival de musique Japon - ASEAN 2018, prévu à Tokyo en octobre.

La chanteuse vietnamienne Dông Nhi. Photo: CVN

Le Japan - ASEAN Music Festival 2018 vise à célébrer le 45e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux parties.L’événement mettra en vedette des stars de la pop du Japon et des pays membres de l’ASEAN, dont les Japonais Ryuji Imaichi, Ryotaro Sugi et Nogizaka46, et la Philippine Sarah Hieronimo. L’artiste japonais Piko Taro, qui a connu la célébrité avec son tube Apple Pen, sera une des têtes d’affiche de cette manifestation.En 2014, c’était la pop star My Linh qui était la représentante vietnamienne lors de la première édition de ce festival.La première chanteuse honorée à l’EMADông Nhi, de son vrai nom Mai Hông Ngoc, a commencé sa carrière musicale en 2008 après avoir diffusé ses chansons en ligne."Khoc" (Pleurer), "Bôi rôi" (Confuse) et "Bi mât cua hanh phuc" (Secret du bonheur) l’ont aidée à devenir célèbre.Son premier album, "The First Step" (Le premier pas), a figuré parmi les 10 meilleurs albums de l’année des Zing Music Awards 2010.Dông Nhi a sorti quatre albums et beaucoup de singles, dont de nombreux tubes. Elle est apparue dans des télé-réalités de musique aussi bien en tant que compétitrice que mentor. Elle a également été membre du jury des émissions de télé-réalité The Voice Kid Vietnam en 2016 et The Voice Vietnam en 2017.Dông Nhi a remporté le titre de Meilleur artiste asiatique aux Mnet Asian Music Awards 2015 (MAMA). Elle a aussi été la première chanteuse vietnamienne honorée aux MTV Europe Music Awards (EMA) 2016 dans la catégorie "Meilleure artiste de l’Asie du Sud-Est" (Best Worldwide Act).Elle projette d’organiser son plus grand concert live à Hô Chi Minh-Ville à la fin de cette année pour célébrer ses dix ans de carrière. – CVN/VNA