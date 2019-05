Photo : VNA



Hanoï (VNA) – La Banque d’Etat du Vietnam (BEV) a affirmé qu’elle continuerait de collaborer avec d’autres ministères et organes compétents pour travailler sur les questions retenant l’attention du Trésor américain, et ce dans l’esprit collectif.



Le 29 mai 2019, le Trésor américain a présenté au Congrès son rapport semestriel sur les politiques de 21 grands partenaires commerciaux des Etats-Unis. Dans ce rapport, il affirme qu’aucun des grands partenaires commerciaux des Etats-Unis n'a manipulé sa devise pour en tirer un avantage indu, « bien que les pratiques de neuf pays demandent toujours à être surveillées de près ». Et le Vietnam figure sur la liste des neuf pays mis sous surveillance qui comprend également la Chine, la Japon, la République de Corée, l’Allemagne, l’Italie, l’Irlande, Singapour et la Malaisie.



Selon la Banque d’Etat du Vietnam, dans les rapports précédents, le Trésor américain avait étudié les politiques des 12 plus grands partenaires commerciaux des Etats-Unis. Ce nombre a été porté à 21 lors de ce dernier rapport. Il s’agit des partenaires dont les échanges commerciaux avec les Etats-Unis ont dépassé 40 milliards de dollars en 2018.



Le Vietnam a été mis sous surveillance car il a affiché un solde positif sur la balance commerciale et la balance courante avec les Etats-Unis. Dans les temps à venir, le département du Trésor américain surveillera les informations et les données sur le commerce, la balance courante, les politiques macroéconomiques et monétaires du Vietnam et pourra travailler avec les organes vietnamiens compétents en cas de nécessité.



La Banque d’Etat du Vietnam a déclaré qu’elle continuerait de diriger la politique monétaire afin de maîtriser l’inflation, de consolider la stabilité économique, de favoriser la croissance de façon rationnelle, d’assurer un taux de change flexible et conforme à la situation nationale et internationale comme aux caractéristiques de l’économie vietnamienne, et ce non pas pour créer un avantage concurrentiel déloyal. -VNA