L'ambassadeur du Vietnam en Australie, Nguyen Tat Thanh, lors de la rencontre avec des étudiants de l'Université Macquarie à Sydney. Photo: VNA

Sydney (VNA) – L'ambassadeur du Vietnam en Australie, Nguyen Tat Thanh, vient de de faire une présentation sur la politique extérieure du Vietnam et les relations Vietnam-Australie à l'Université Macquarie à Sydney.

Lors de sa rencontre avec des étudiants australiens et internationaux organisée le 7 avril dans la cadre du Programme de leadership mondial, l’ambassadeur Nguyen Tat Thanh a informé des points saillants de la politique extérieure du Vietnam qui est actuellement partenaire stratégique et intégral de 30 pays, ainsi que membre actif de plus de 70 organisations régionales et internationales.

Le Vietnam est un partenaire fiable et un membre responsable de la communauté internationale, qui a assumé avec succès la présidence de l’ASEAN en 2020, le poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le mandat 2020-2021, et qui joue un rôle important au sein de l’APEC (forum de Coopération économique Asie-Pacifique) et de l’ASEM (Dialogue Asie-Europe), a-t-il souligné.

Concernant les relations Vietnam-Australie, l’ambassadeur Nguyen Tat Thanh s’est déclaré réjoui du développement vigoureux de la coopération bilatérale dans plusieurs domaines.

L’économie devient un pilier des relations bilatérales, les échanges commerciaux bilatéraux ayant connu une hausse de 50% pour atteindre près de 12 milliards de dollars en 2021, et ce malgré les impacts du COVID-19.

Les deux pays se coordonnent étroitement dans plusieurs questions importantes telles que la garantie de la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale et la sécurité des ressources en eau du Mékong.

Les échanges entre les deux peuples sont toujours un point culminant des relations Vietnam-Australie. Actuellement, plus de 27.000 Vietnamiens suivent un cursus dans des universités australiennes dont l'Université Macquarie.

L’ambassadeur Nguyen Tat Thanh s’est déclaré convaincu que les deux pays continueraient à développer leur partenariat stratégique pour le porter à une nouvelle hauteur, sur la base du respect mutuel de la souveraineté et du régime politique de chacun. -VNA