An Giang (VNA) – Les enquêteurs ont découvert quatre réseaux de traite des personnes dans le cadre d’une enquête sur l’affaire des citoyens vietnamiens grugés qui se sont échappés d’un casino au Cambodge, a fait savoir le directeur de la Police de la province de An Giang (Sud), Dinh Van Noi.

Les personnes rentrées illégalement au Vietnam séjournant au Centre d’éducation communautaire de Da Phuoc, district de An Phu, province de An Giang. Photo : VNA

L’agence de police d’enquête de la Police provinciale de An Giang a déterminé qu’il existe d’éléments sur l’existence de quatre réseaux de traite des personnes dans certaines provinces et villes, a-t-il dévoilé, indiquant avoir fait rapport au ministère de la Sécurité publique et à son Département de police criminelle.Elle a décidé le 20 août d’interpeller et de placer en garde à vue Nguyên Thi Lê, âgée de 42 ans, et Lê Van Danh, âgé de 34 ans, domicilés dans le bourg de Long Binh, district de An Phu pour "organisation de sorties illicites du Vietnam".Les enquêteurs ont établi que Nguyên Thi Lê et Lê Van Danh ont participé à l’organisation de la sortie illicite de six personnes parmi les Vietnamiens qui se sont échappés du casino dans la province cambodgienne de Kandal.Les migrants illégaux, dupés par les trafiquants qui faisaient miroiter des emplois "légers bien payés", à 700-1.000 dollars par mois, avaient été forcés à travailler 15 heures par jour, violentés et obligés de payer les rançons contre leur libération.Ils ont tenté de s’échapper du casino, sautant dans la rivière Binh Ghi et nageant vers la rive du côté vietnamien. Le 18 août vers 9h00, les gardes-frontières de An Giang ont arrêté 40 personnes pour entrée illicite au Vietnam. – VNA