L'hôtel 5 étoiles Vinpearl Luxury Landmark 81 à Ho Chi Minh-Ville. Photo: Vingroup



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le groupe vietnamien Vingroup a inauguré le 28 avril la terrasse d'observation Landmark 81 SkyView, la plus haute d’Asie du Sud-Est, et l'hôtel 5 étoiles Vinpearl Luxury Landmark 81 dans l’arrondissement de Binh Thanh de Ho Chi Minh-Ville.

Avec 81 étages, Landmark 81 est le plus haut gratte-ciel du Vietnam et d'Asie du Sud-Est.

Occupant trois étages, du 79 au 81e, la terrasse d'observation Landmark 81 SkyView est située à 400 mètres d'altitude, d'où les visiteurs peuvent vivre des expériences passionnantes telles que le parachutisme via le jeu virtuel Top of Vietnam et les vols panoramiques en montgolfières, entre autres.



L’hôtel Vinpearl Luxury Landmark 81 a été conçu dans un style néoclassique de luxe par Wilson Associates. Ses 223 chambres luxueuses sont situées du 47e au 77ème étages. La suite présidentielle du 68e étage est considérée comme la plus grande du Vietnam et d'Asie, avec une superficie totale de près de 500m². -VNA