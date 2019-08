Vung Tàu (VNA) – Mesurant 32 m de haut, avec des bras ouverts d’une longueur de 18,4 m, la statue monumentale représentant Jésus-Christ a établi le record de «la plus grande statue de Jésus-Christ du Vietnam».

Photo: VNP

Située sur le mont Nho (ou Petite montagne), à une altitude de 167m, la statue avait au début un design différent de celui d’aujourd’hui, car elle a été érigée sur un emplacement plus haut que prévu. Le chemin conduisant à la statue géante comprend près de 1.000 marches en pierre, ombragées où flotte l’odeur des frangipaniers.La statue se trouve sur un piédestal de 4 m. À l’intérieur, un escalier en colimaçon de 133 marches mène aux deux épaules de la statue. La statue peut accueillir en même temps une centaine de personnes. Sur ses deux épaules, il y a suffisamment de places pour cinq ou six personnes. Les matériaux de construction viennent des environs comme sable et pierre de la région de la rivière Dông Nai, marbre du mont Non Nuoc à Dà Nang (Centre)…