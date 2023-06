Hanoi (VNA) – L’Administration vietnamienne des mers et des îles (VASI) relevant du ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement a concentré ses ressources pour achever la planification de l’espace maritime sur la base des commentaires des ministères, des départements, des secteurs et de 28 provinces et villes côtières du pays.

Un modèle éolien offshore. Photo : EVN

L’idée directrice du plan est d’assurer l’harmonie entre le développement socio-économique, la défense et la sécurité nationales, la conservation de la nature, de l’écologie, de la biodiversité, des merveilles naturelles et la protection de l’environnement tout en promouvant les valeurs culturelles et sociales, les traditions historiques et l’identité culturelle marine.La planification nationale de l’espace maritime est un outil important pour réaliser le "Plan directeur national" et créer une base pour la gestion efficace de l’exploitation et de l’utilisation des ressources naturelles, la protection de l’environnement, la conservation de l’écosystème marin, tout en contribuant à la construction des secteurs économiques maritimes solides, créant davantage de moyens de subsistance pour les populations, assurant la défense et la sécurité nationales et préservant la souveraineté nationale, les droits souverains et la juridiction en mer.L’achèvement de la planification vise à ce que d’ici 2050, tout le territoire maritime du Vietnam soit géré efficacement et utilisé de manière durable, répondant aux exigences du développement socio-économique et de la défense et de la sécurité nationales et réalisant l’objectif de transformer le Vietnam en un puissant pays maritime.Dans le même temps, la planification concrétisera les principaux objectifs, contenus et solutions de la stratégie de développement durable de l’économie maritime du Vietnam jusqu’en 2030, avec une vision jusqu’en 2045, conformément aux lignes directrices et orientations du Parti, aux planifications nationales pertinentes et aux stratégie sur l’exploitation et l’utilisation durable des ressources naturelles et la protection de l’environnement de la mer et des îles jusqu’en 2030 avec une vision jusqu’en 2050.Selon la VASI, la planification de la zone côtière est construite conformément aux directives et orientations du Parti et de l’État sur le développement de l’économie maritime et la protection de l’environnement et des écosystèmes marins et insulaires en combinaison avec la sauvegarde de la souveraineté nationale sur les mers et les îles.Ceux qui s’engagent dans le travail ont également consulté les orientations de la Commission océanographique intergouvernementale (COI/UNESCO), le Partenariat pour la mer d’Asie de l’Est (PEMSEA) sur les approches et méthodes de planification, ainsi que les expériences internationales en matière de développement et de mise en œuvre de la planification des zones côtières des États-Unis, du Royaume-Uni, de l’Allemagne, du Danemark, de la Norvège, de l’Australie, de la Chine et de certains pays de l’ASEAN.Selon le vice-président du Comité populaire de la province de Nghê An, Nguyên Van Dê, la planification provinciale pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu’en 2050, a intégré les objectifs et les tâches associés à la planification nationale de l’espace maritime et au plan directeur d’exploitation et de l’utilisation durable des ressources côtières durant la période 2021-2030, avec une vision jusqu’en 2045.