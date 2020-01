Des porcs malades sont abattus en Indonésie. Photo :AFP

Jakarta (VNA) - La peste porcine africaine (PPA) a déjà touché 18 villes et districts de la province indonésienne de Sumatra du Nord.

Selon les dernières données de l'Agence de sécurité alimentaire et d'élevage de la province de Sumatra du Nord, à cause de la PPA, 42.000 porcs ont été abattus. En particulier, entre septembre et décembre 2019, environ 27.000 porcs ont été détruits.

Le chef de l'Agence de sécurité alimentaire et d'élevage de la province de Sumatra du Nord, Muhaimin, a déclaré qu’à mi-décembre 2019, la PPA avait frappé 16 villes et districts de cette localité, et qu’elle s’était récemment propagée à deux autres districts qu’étaient Batubara et Mandail Natal.

La présidente de l’Association vétérinaire de la ville de Medan de la province de Sumatra du Nord, Agustia, s’est déclarée inquiète de la propagation rapide de l’épizootie qui ignore encore 15 villes et districts de cette localité.

Pour sa part, le gouverneur de Sumatra du Nord, Edy Rahmayadi, a dit que les autorités de cette province suivaient de près la situation afin d’empêcher la propagation dans d’autres localités.-VNA