La permanente du Secrétariat du PCV Truong Thi Mai (Centre) et la délégation de la Commission des relations extérieures du Laos. Photo: VNA Hanoï (VNA) – Truong Thi Mai, membre du Bureau politique, permanente du Secrétariat et présidente de la Commission d'organisation du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV), a reçu le 20 avril à Hanoï une délégation du de la Commission des relations extérieures du CC du Parti populaire révolutionnaire lao ( PPRL ), conduite par son président Thoongsavanh Phomvihane.

Truong Thi Mai a souligné le rôle des Commissions centrales des Relations extérieures qui donnent des consultations aux deux Partis sur des lignes directives et la politique extérieure, contribuant à la promotion de la coopération entre les deux Partis et deux pays dans des domaines et sur la scène internationale.

Elle a suggéré aux deux parties de continuer à renforcer leur rôle stratégique, leur coopération, leur échange d’expériences et d’informations et promouvoir la mise en œuvre des accords de haut niveau, contribuant à la mise en œuvre avec succès des Résolutions des Congrès nationaux des deux Partis.

De son côté, Thoongsavanh Phomvihane s'est déclaré réjoui de l’approfondissement de plus en plus des relations particulières entre les deux pays, affirmant que la politique extérieure du Laos est d'attacher toujours de l'importance aux relations avec le Vietnam.

Informant de la situation récente au Laos , des résultats de la coopération entre les deux Commissions des Relations extérieures et de leurs orientations de la coopération dans l’avenir, le responsable lao a déclaré travailler en étroite collaboration avec la partie vietnamienne dans la mise en œuvre des accords conclus par des hauts dirigeants des deux Partis et les deux Commissions.

Il a suggéré aux deux parties de renforcer leur partage d'expériences en matière d’édification du Parti. -VNA

source