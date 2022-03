La version spéciale de Dông Duong xinh dep và ky vi, créée par Dông A. Photo: SGGP



Hanoï (VNA) - Les livres dont les couvertures sont en cuir ou similicuir et aux décorations fines ensorcellent les collectionneurs. La possession de ces versions est ainsi devenue un loisir qui se développe de plus en plus chez les passionnés de lecture au Vietnam.



Certes, il y a ceux qui aiment la lecture mais il y a aussi ceux qui préfèrent collectionner les éditions spéciales, rares et limitées des livres. Pour certains, il s’agit d’une véritable passion, notamment pour les ouvrages en éditions limitées conçus de manière artistique, créative et soigneuse. Ces derniers peuvent afficher des prix allant parfois jusqu’à plusieurs centaines de millions de dôngs. Ils sont appréciés tant pour leur valeur esthétique que culturelle.



C’est le cas notamment de deux séries S365 de l’œuvre Dông Duong xinh dep & ky vi (L’Indochine pittoresque et monumentale) de l’auteur français Pierre Dieulefils et S100 de Truyên ngan Nguyên Huy Thiêp (littéralement Les nouvelles de Nguyên Huy Thiêp). À noter que S100 était le code créé par les éditeurs désignant les éditions spéciales d’un livre. Chacune d’entre elles est numérotée de 1 à 100. De la même façon, S365 représente le nombre d’exemplaires vendus sur le marché.



Rare et sophistiqué



Il est impossible de parler de cette tendance sans mentionner le peintre Trân Dai Thang, considéré comme un pionnier dans la reliure artistique. Né en 1973, il est un relieur prestigieux de Hanoï. Il a créé la compagnie par actions Dông A (Dong A Books), spécialisée dans la production de livres hauts en couleurs dont les couvertures sont célèbres pour leur style original et unique.



Entre 2014-2015, Dông A a présenté au public ses livres S100 et établi un club éponyme regroupant des collectionneurs connus. Ces livres disposent notamment de couverture rigide et leurs pages sont imprimées sur du papier Conqueror (papier utilisé pour les impressions de haute qualité). Leur naissance a fait l’admiration unanime des collectionneurs, de par leur beauté mais aussi leur sophistication.



Début 2020, la compagnie a insufflé un vent nouveau dans ce domaine en présentant ses collections de livres conçues de manière à la fois raffinée et moderne. Cette démarche a immédiatement inspiré d’autres éditeurs à se lancer dans la publication d’éditions spéciales. Citons notamment les Maisons d’édition Phu Nu (Femmes) et Kim Dông ainsi que les librairies Nha Nam, Thai Hà et Dinh Liêt…



Les éditeurs n’oublient pas non plus de créer des exemplaires uniques qui ne sont publiés qu’une seule fois. En outre, un livre signé et apposé du cachet de l’auteur, du traducteur ou du peintre, peut voir sa valeur et son prix, monter en flèche.



Vente aux enchères



L’emballage est également important et expose les aspects esthétique et sophistiqué, que ce soit dans une boîte recouverte de similicuir ou de son mài (laque poncée). Tout cela vise à augmenter l’attractivité et la dimension unique du produit.



C’est en raison de la rareté et de l’originalité de ces séries exceptionnelles qu’il existe une demande aussi importante. Cela a donc stimulé l’apparition des ventes aux enchères. Lors d’une des ventes en ligne en 2021 organisée par Dông A, la version numéro 40 (parmi 100 exemplaires) du célèbre roman Bô già (Godfather en anglais, Le Parrain en français) de l’écrivain américain d’origine italienne Mario Puzo, traduit par Ngoc Thu Lang, a été vendue à 85 millions de dôngs, alors que l’évaluation préliminaire était de zéro dông.



Plus exorbitant encore, une autre version de Bô già, à la couverture en cuir de chèvre fabriquée par la mégisserie française Jullien et décorée de motifs dorés, a été adjugée à 260 millions de dôngs.



"Certains aiment les horloges alors que d’autres s’enthousiasment pour les céramiques anciennes. Chacun son passe-temps. Moi, je me passionne pour la collection de livres. À travers ce loisir, je souhaite également transmettre de bonnes habitudes de lecture à mes enfants", déclare un collectionneur anonyme à Hanoï.



Pour l’écrivain Nguyên Nhât Anh, chaque livre renferme une signification considérable. "L’achat de livres pour les collections ou pour offrir aux amis est une mesure efficace pour encourager la lecture. La possession d’une étagère de livres dans la famille est d’une valeur infinie !", affirme M. Nhât Anh.



En plus de la "chasse" aux exemplaires spéciaux, les collectionneurs achètent également les versions ordinaires pour la lecture. En effet, pour eux, ces ouvrages sont trop précieux pour être utilisés et constituent un véritable trésor.-CVN/VNA