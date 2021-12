La pagode Tu Vân à Khanh Hoa

Ce qui impressionne le plus dans cette pagode est sans conteste la tour de Bao Tich, achevée en 1995 et construite entièrement en calcaires coralliens. Cet ouvrage, réalisé sans outils, culmine à 39 m de hauteur et comporte deux étages. Connue pour être la plus haute tour bouddhique répertoriée au Vietnam, l’ouvrage se distingue par une architecture tarabiscotée constituée de 49 petites pyramides. Dans chaque pyramide est installée une statue de Bouddha. Et sur la cime de chaque petite pyramide trône une mini-pyramide. Photo: VNP