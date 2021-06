Les autorités de Bac Ninh remettent l'aide à des travailleuses Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L'ambassade de Nouvelle-Zélande au Vietnam en collaboration avec la Confédération générale du travail du Vietnam (VGCL) a octroyé un soutien financier immédiat à 420 travailleuses de Bac Giang et Bac Ninh.

Le 28 juin, l'ambassadrice de Nouvelle-Zélande au Vietnam, Tredene Dobson, s'est jointe à une cérémonie virtuelle pour remettre officiellement ce paquet financier à des travailleuses vietnamiennes.

Des habitants de Lien Chieu, dans la ville de Da Nang, s'inscrivent pour recevoir des aides de l'ambassade de Nouvelle-Zélande. Photo: VNA

Chaque travailleuse recevra un million de dongs en espèces pour couvrir certains de ses besoins immédiats.

Bac Giang et Bac Ninh sont les deux provinces les plus touchées par la quatrième vague du coronavirus, apparue en avril 2021. Près de 200.000 ouvriers à Bac Giang ont été en arrêt de travail et 694 autres à Bac Ninh ont été infectés par le coronavirus.

Un agent social présente des moyens d'économiser de l'argent et des mesures préventives contre le COVID-19 à un ménage à Thua Thien-Hue. Photo: VNA

Au cours de ces 12 derniers mois, l'ambassade de la Nouvelle-Zélande a mis en œuvre cinq projets d'assistance relevant du Fonds de l'ambassade, d'un budget total de 3,5 milliards de dongs, en faveur de femmes à Hanoï, Hai Duong, Bac Giang, Bac Ninh, Thua Thien-Hue, Da Nang, Binh Duong et Ho Chi Minh-Ville.

Les gens font la queue pour se faire vacciner. Photo: VNA

"Grâce au Fonds de l'ambassade néo-zélandais, nous avons pu soutenir environ 3.000 femmes vietnamiennes touchées par le COVID-19 au cours des 12 derniers mois" a déclaré l'ambassadrice Tredene Dobson. -VNA