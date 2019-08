Lors de la cérémonie de signature. Photo: kinhtevn.com.vn

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le Service des sciences et des technologies de Hô Chi Minh-Ville et Creative HQ, un incubateur de startup néo-zélandais, ont signé un accord de partenariat dans les domaines de l’innovation et du développement de l’écosystème start-up.

Dans le cadre de cet accord, Creative HQ partagera ses modèles et ses expériences pour aider la mégapole du Sud à développer un écosystème start-up.

Les deux parties ont également convenu de travailler ensemble pour développer un cadre juridique facilitant le partenariat public-privé dans les startups, tandis que les responsables municipaux et les experts des startups innovantes de la ville se verront offrir la possibilité de participer à des programmes sur les dernières approches innovantes et sur la manière de concevoir des services et applications afin d’améliorer la qualité des services et procédures publics. -VNA