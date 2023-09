Hanoi, 7 septembre (VNA) – La promulgation par le gouvernement de la résolution n°127/NQ-CP du 15 août pour appliquer des visas électroniques aux citoyens des pays et territoires du monde entier et augmenter la durée des visas électroniques à 90 jours a suscité des réactions positives de la part des citoyens et des entreprises israéliens.

Viet Fam, PDG de Vietfood Group. Photo: VNA





La nouvelle politique des visas, entrée en vigueur le 15 août, devrait ouvrir diverses opportunités pour le développement du tourisme.

En vertu de cette politique, la période de validité du visa électronique est prolongée de 30 jours à 90 jours. Dans les 90 jours suivant l’octroi du visa électronique, les étrangers peuvent entrer et sortir du Vietnam pour une durée illimitée et sans avoir à demander un nouveau visa.

Les citoyens de ces pays ont droit à l’exemption unilatérale de visa du Vietnam pour bénéficier d’une période de résidence temporaire de 45 jours, au lieu de 15 jours comme par le passé, et voir l’octroi de visa et la prolongation de la résidence temporaire considérés conformément à la réglementation.

Les personnes interrogées par l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Tel Aviv ont déclaré qu’au lieu de devoir tamponner physiquement les visas sur les passeports, la demande de visa électronique serait plus pratique, plus rapide et plus économique.

Eran Laufman, un habitant de la ville de Yavné, a déclaré il y a six mois qu’il avait voyagé au Vietnam et qu’il avait été impressionné par des destinations célèbres comme la baie de Ha Long et Sapa. Il avait entendu parler de ces destinations lors de son précédent voyage en Asie du Sud-Est mais ne pouvait pas demander de visa pour le Vietnam à ce moment-là car il ne l’avait pas planifié à l’avance.

Buta Doron, fondateur et PDG de Doron - Vietnam Travel, a déclaré que le visa électronique offrira sans aucun doute des expériences plus pratiques aux touristes israéliens, car le processus de demande peut être effectué entièrement en ligne.

Un visiteur étranger effectue les procédures d'entrée au Vietnam. Photo: VNA



Les réformes des visas revêtent une importance d’autant plus grande que l’Accord de libre-échange Vietnam-Israël (VIFTA) vient d’être signé et que des vols directs entre les deux pays devraient être lancés prochainement.

Doron a déclaré que ces développements positifs contribueront à promouvoir les relations bilatérales, notamment dans les domaines du tourisme et du commerce. Il a exprimé l’espoir que les vols directs rendraient les billets d’avion aller-retour entre Israël et le Vietnam plus attractifs, stimulant ainsi la demande de voyages des citoyens israéliens vers le Vietnam.

Viet Fam, PDG de Vietfood Group, spécialisé dans l’importation de produits agricoles et d’aliments transformés du Vietnam, a déclaré que certains de ses amis avaient réussi à enregistrer des visas électroniques et se rendaient au Vietnam immédiatement après l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation.

Avec la période de validité du visa électronique pouvant aller jusqu’à trois mois, les visiteurs ont la possibilité d’explorer toutes les belles destinations du Vietnam, a-t-il indiqué, ajoutant que cette politique facilite les vacanciers et ouvre des opportunités aux entreprises de voyage et de transport aérien. – VNA