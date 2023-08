Conférence de presse sur les résultats de la mise en oeuvre de la nouvelle politique de visas du Vietnam. Photo: VNA





La Loi modifiant et complétant certains articles de la Loi sur la sortie et l'entrée des citoyens vietnamiens et de la Loi sur l'entrée, la sortie, le transit et la résidence des étrangers au Vietnam est entrée en vigueur le 15 août 2023. 15 jours après l'entrée en vigueur de cette loi et la mise en œuvre de la Résolution No 127/NQ-CP, 112.058 demandes de visas électroniques ont été soumises, ce qui représente une augmentation de plus de 70 % par rapport au bien avant l'entrée en vigueur de la loi. Hanoï (VNA) – La nouvelle politique de visas du Vietnam a bien apprécié et a reçu un accueil positif de la part des pays, des citoyens et des touristes étrangers, a annoncé le département de l'Immigration du ministère de la Sécurité publique lors d'une conférence de presse le 30 août.Selon le département, cette politique offre une opportunité d'améliorer la compétitivité du tourisme vietnamien La Loi modifiant et complétant certains articles de la Loi sur la sortie et l'entrée des citoyens vietnamiens et de la Loi sur l'entrée, la sortie, le transit et la résidence des étrangers au Vietnam est entrée en vigueur le 15 août 2023. 15 jours après l'entrée en vigueur de cette loi et la mise en œuvre de la Résolution No 127/NQ-CP, 112.058 demandes de visas électroniques ont été soumises, ce qui représente une augmentation de plus de 70 % par rapport au bien avant l'entrée en vigueur de la loi.

La délivrance d'e-visas à tous les citoyens et territoires facilitera les voyages au Vietnam, favorisant ainsi le développement du tourisme et l'attrait des investissements étrangers. Dans le même temps, les citoyens vietnamiens bénéficient également de conditions favorables pour entrer dans d'autres pays.

Entre le 15 et le 30 août, un total de 337.669 étrangers sont entrés au Vietnam dans le cadre de la politique unilatérale d'exemption de visa. Photo: VNA

Entre le 15 et le 30 août, un total de 337.669 étrangers sont entrés au Vietnam dans le cadre de la politique unilatérale d'exemption de visa, soit 70 % du total, principalement en provenance de la République de Corée avec 155.000 personnes, du Japon 30.000 et du Royaume-Uni 8.000. L'extension du séjour temporaire de 15 jours à 45 jours a également permis aux visiteurs étrangers de choisir plus facilement divers circuits de loisirs, à travers le pays et régionaux.

Le 14 août, le gouvernement a publié une Résolution sur l'octroi de visas électroniques aux citoyens de tous les pays et territoires, leur permettant d'entrer et de sortir du pays en utilisant des visas électroniques par 13 portes frontalières aériennes, 16 terres et 13 portes maritimes.



Le département de l'Immigration a également indiqué que les étrangers peuvent demander eux-mêmes un visa électronique sans avoir besoin d'agences, d'organisations ou de particuliers au Vietnam pour les inviter ou les garantir.



Les étrangers qui ont un visa électronique peuvent entrer au Vietnam pour des raisons conformes à la loi vietnamienne et peuvent changer leur objectif dans certaines circonstances, a indiqué le département. - VNA





