Hanoï (VNA) – La nouvelle politique de visa s du Vietnam, entrée en vigueur le 15 août, ouvre de nombreuses opportunités de développement touristique. Dès son adoption par l'Assemblée nationale vietnamienne, le nombre de recherches d’informations sur le Vietnam par les touristes étrangers a augmenté.Le 15 août 2023, la Loi modifiant et complétant certains articles de la Loi sur la sortie et l'entrée des citoyens vietnamiens et de la Loi sur l'entrée, la sortie, le transit et la résidence des étrangers au Vietnam, est officiellement entrée en vigueur.Auparavant, le 14 août 2023, le gouvernement avait publié la Résolution n° 128/NQ-CP modifiant la Résolution n° 32/NQ-CP du 15 mars 2022 sur l'exemption de visa pour les citoyens de certains pays.Les données d'Agoda montrent que vers la mi-juillet 2023, il y a eu une augmentation de 33% des recherches de visiteurs internationaux prévoyant de longues vacances au Vietnam par rapport aux deux semaines précédentes.À ce jour, Vietluxtour a reçu des commandes de partenaires sur les marchés d'Europe, d'Amérique et d'Asie du Nord-Est pour la période du quatrième trimestre 2023 au premier trimestre 2024, a indiqué sa directrice pour le marketing et les médias, Tran Thi Bao Thu.Bien que la nouvelle politique de visas soit considérée comme une excellente occasion pour le Vietnam d'augmenter le nombre de visiteurs internationaux, de nombreuses entreprises estiment que davantage de mesures plus synchrones seront nécessaires pour que le tourisme vietnamien se développe plus rapidement.Selon le vice-président permanent de la Vietnam Society of Travel Agents (VISTA - Société vietnamienne des agents de voyages), Phung Quang Thang, la politique de visas n'est qu'une des raisons pour lesquelles les touristes séjournent à long terme. Pour qu'ils restent longtemps et dépensent plus, le tourisme vietnamien doit développer de nouveaux produits et programmes touristiques adaptés aux longs séjours…-VNA