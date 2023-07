Photo :laodong.vn

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – La politique de renouvellement du visa électronique d'une durée de 90 jours pour les touristes venant au Vietnam approche progressivement de sa date d'entrée en vigueur du 15 août 2023, attirant l'attention du secteur du tourisme tant au pays qu'à l'étranger.

Selon la plateforme de voyage en ligne Agoda, le nombre de recherches concernant cette nouvelle politique a augmenté de 33 % en deux semaines après son approbation par l'Assemblée nationale du Vietnam

Parmi eux, la plus forte augmentation du nombre de recherches d'hébergement est venue des touristes français, avec une hausse de 72% par rapport aux deux semaines précédentes. D'autres pays tels que les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, l'Allemagne et les États-Unis ont également enregistré une augmentation de l'intérêt pour les voyages au Vietnam, allant de 38 % à 45 %.

Photo :thethaovanhoa.vn



Selon l'Agoda, leur analyse des données se concentre sur les voyageurs long-courriers d'Amérique du Nord, de l'UE, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, etc., qui sont confrontés à des politiques de visa plus strictes par rapport à l'entrée dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est et dans la région Asie-Pacifique au sens large. Ils doivent souvent prendre des vols aller-retour plus chers et plus longs, ce qui les incite à planifier des vacances plus longues que les visiteurs des régions voisines. Par conséquent, la flexibilité et la facilité accrues du processus de délivrance des visas, ainsi que les efforts promotionnels et davantage de services de vol, ont contribué à atteindre l'objectif d'attirer davantage de touristes étrangers au Vietnam.

Les données de l'enquête ont également indiqué des signes positifs vers la réalisation de l'objectif du Vietnam d'attirer 8 millions de visiteurs étrangers d'ici la fin de cette année. Depuis le début de cette année, le Vietnam a accueilli environ 5,57 millions de touristes étrangers.

Suite au changement de politique des visas, l'Inde est passée de la 8e place au deuxième marché international pour les réservations d'hôtels au Vietnam, juste derrière la République de Corée.

La directrice du service du Tourisme de Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Thi Anh Hoa, a déclaré que le service s'associerait aux services et agences concernés pour affiner conjointement les politiques de développement touristique MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) dans la ville.



Au premier semestre de cette année, les arrivées de touristes étrangers dans la ville ont dépassé plus de 1,9 million, en hausse de 306% par an et équivalant à 38,8% du plan 2023. Pendant ce temps, le nombre de visiteurs nationaux a dépassé 16,4 millions, en hausse de 48 % d'une année sur l'autre et atteignant 46,9 % du plan annuel.- VNA