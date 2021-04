Le Premier ministre Pham Minh Chinh offre des fleurs au président Nguyen Xuan Phuc. Photo : VNA



Singapour (VNA) - Le site web de la S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS) vient de publier un article de l'auteur Yang Razali Kassim évaluant la nouvelle équipe dirigeante du Vietnam pour le développement national.



L'article affirme que la nouvelle équipe dirigeante du Vietnam a une combinaison de l'expérience et du nouveau. Selon l’auteur, le secrétaire général du Parti, Nguyen Phu Trong, continuera de superviser la promotion de l’édification et de la rectification du Parti et la lutte contre la corruption - qui a remporté un succès considérable. Le nouveau président Nguyen Xuan Phuc, lui, profitera de son expérience en tant que Premier ministre pour élargir et renforcer les relations entre le Vietnam et d’autres pays.



L’article indique en outre que la personnalité affirmée de Pham Minh Chinh est essentiel pour devenir le chef du gouvernement, ce qui aidera à réaliser le double objectif : contenir la pandémie et favoriser l’économie.



Le 8 avril, la nouvelle équipe dirigeante du Vietnam sera finalisée lors de la 11e session de l'Assemblée nationale. L’auteur est convaincu qu’elle améliorera le rôle et la position du Vietnam dans la région.-VNA