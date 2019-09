La nouvelle capitale indonésienne sera déplacée dans une région dans la province de Kalimantan Est, sur l'île de Bornéo



Jakarta (VNA) - La nouvelle capitale indonésienne sera conçue comme une "Silicon Valley" (vallée du silicium), servant de "base" pour les entreprises technologiques et innovantes, en plus des organes gouvernementaux, a déclaré le président indonésien Joko Widodo.

Lors d’une rencontre avec les dirigeants de certaines agences de presse locales, le président a exprimé son souhait que la nouvelle capitale située dans la province de Kalimantan Est, sur l'île de Bornéo, favorise le développement des startups technologiques et du secteur de fabrication numérique.



La nouvelle capitale disposera d'un système urbain efficace et sera axée sur la technologie pour fournir des services publics, a déclaré Joko Widodo, ajoutant que la nouvelle capitale aura des établissements éducatifs de qualité mondiale, des hôpitaux modernes, des parcs et s'appuiera sur un système de transport écologique en utilisant des véhicules électriques.

Selon le président indonésien, parmi environ 180.000 hectares dans la province de Kalimantan Est, le centre administratif n’aura besoin qu’environ 10.000 hectares et environ 30.000 hectares seront vendus aux particuliers et les entreprises à un prix plus raisonnable qu’à Jakarta.

Auparavant, le président indonésien Joko Widodo a annoncé que la capitale serait déplacée dans une région relevant de Penajam Paser du Nord et Kutai Kartanegara, de la province de Kalimantan Est, sur l'île de Bornéo. Le déplacement de Jakarta coûterait 466.000 milliards de roupies (32,79 milliards de dollars), dont 19% financés par l'État, le reste provenant de partenariats public-privé et d'investissements privés. -VNA