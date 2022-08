Photo : VGP

Hanoï (VNA) - La délivrance et l'utilisation de la nouvelle version du passeport ordinaire constituent l'un des groupes de questions adressées au ministre de la Sécurité publique Tô Lâm lors de la 14e session du Comité permanent de l'Assemblée nationale demain le 10 août.

Par rapport à l'ancien passeport, la nouvelle version est produite en utilisant une technologie moderne pour répondre aux exigences et normes de sécurité plus élevées de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), selon le rapport du ministère de la Sécurité publique envoyé aux députés avant la réunion.

Le ministre de la Sécurité publique Tô Lâm. Photo: VNA

Des images des paysages et du patrimoine culturel typiques du Vietnam sont présentées dans le nouveau modèle de passeport dans le but de présenter le pays et le peuple du pays à des amis internationaux, a-t-il noté.

Jusqu'à présent, le ministère de la Sécurité publique a délivré 272.000 passeports de la nouvelle version.

Dans le rapport, Tô Lâm a déclaré que selon les réglementations de l'OACI, les informations obligatoires dans un passeport comprennent le type de passeport, le nom complet, le numéro de passeport, la date de naissance, le sexe et la date d'expiration du passeport. L'OACI a également donné des règlements détaillés sur la conception et la mise en page des informations sur la page des données personnelles pour assurer la cohérence entre les pays du monde.

La nouvelle version du passeport a suivi de près les règles susmentionnées et satisfait pleinement aux normes internationales, a affirmé le ministre.

Expliquant pourquoi la nouvelle version de passeport ne contient pas d'informations sur le lieu de naissance, il a déclaré que l'OACI n'avait pas désigné d'autres informations comme le lieu de naissance comme obligatoires. Selon la loi sur la sortie et l'entrée des citoyens vietnamiens, les informations contenues dans les passeports n'incluent pas non plus le lieu de naissance.

Sur cette base, le ministère de la Sécurité publique a délivré la nouvelle version du passeport sans le lieu de naissance pour faciliter l'entrée des citoyens, a-t-il poursuivi.

Concernant le refus de certains pays européens d'accorder des visas sur les nouveaux passeports, les autorités vietnamiennes ont travaillé avec ces pays et ont constaté qu'il ne s'agissait que d'un problème technique.

Étant donné qu'un passeport sans information sur le lieu de naissance peut entraîner des difficultés de gestion dans certains pays, afin de créer des conditions favorables pour que les citoyens vietnamiens demandent des visas pour les 26 pays Schengen, le ministère de la Sécurité publique et le ministère des Affaires étrangères ont convenu d'ajouter le lieu de naissance en annexe du nouveau passeport si ses titulaires le souhaitent.



À long terme, le ministère de la Sécurité publique révisera la conception du passeport et ajoutera le "lieu de naissance" dans la page des données personnelles, a-t-il noté, ajoutant qu'il recueille des avis sur cette question auprès des Commissions de la Défense, de la Sécurité et les Affaires juridiques de l'AN, le Bureau du gouvernement, le ministère de la Justice et le ministère des Affaires étrangères.- VNA