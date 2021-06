Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre des responsables d’organes de presse, à l’occasion de la Journée de la presse révolutionnaire vietnamienne (21 juin). Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré le 20 juin à Hanoï des responsables d'organes de presse, à l’occasion de la Journée de la presse révolutionnaire vietnamienne (21 juin).

Dans son discours, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que depuis sa création, la presse révolutionnaire vietnamienne était liée à la lutte pour l’indépendance nationale, à la défense et à l’édification du pays, ajoutant que la mission des journalistes était noble mais aussi très ardue, a-t-il ajouté.

À n’importe quelle période, les journalistes sont toujours de braves soldats sur tous les fronts. La presse révolutionnaire a apporté une contribution importante à rehausser la position et le prestige du pays aujourd’hui, a souligné le chef du gouvernement.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et la directrice générale adjointe de l'Agence vietnamienne d'information, Vu Viêt Trang. Photo: VNA



Le gouvernement prend toujours des mesures pour favoriser les activités des organes de presse et des journalistes, conformément à la loi et aux pouvoirs du gouvernement, a-t-il insisté.

Le gouvernement souhaite recevoir le soutien et les suggestions des journalistes pour édifier un gouvernement intègre et réactif, dans l’intérêt du pays et de la population, a-t-il conclu. –VNA