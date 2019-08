Le secrétaire général adjoint de l'ASEAN, Aladdin D. Rillo. Photo: YT

Tokyo (VNA) - Le secrétaire général adjoint de l’ASEAN (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est), Aladdin D. Rillo, a souligné l’importance du règlement des différends en Mer Orientale pour la garantie de la stabilité et de la sécurité de la région.

S'adressant à un correspondant de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA), en marge d’un séminaire récemment organisé à Tokyo sur les défis et opportunités émergents au sein de l'ASEAN, le docteur Aladdin D. Rillo a affirmé que les États membres du bloc régional étaient conscients des défis dans le monde et de leurs impacts, y compris des questions liées à la Mer Orientale.



L'ASEAN a été fondée pour promouvoir la sécurité et la paix dans la région et ses États membres doivent s'efforcer de résoudre les problèmes qui se posent via le dialogue et la conciliation, a-t-il souligné.



S'agissant des actions récentes de la Chine en Mer Orientale, notamment des violations, par le groupe de navires chinois Haiyang Dizhi 8, de la zone économique exclusive et du plateau continental du Vietnam définis conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), Aladdin D. Rillo a souligné que le secrétariat de l'ASEAN s'employait à faire en sorte que toutes les questions relatives à la sécurité et à la politique fassent l'objet de discussions et que tous les pays devaient bien comprendre ces problèmes.-VNA