Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Hô Chi Minh-Ville (Sud), durement touchée par le variant Delta, a décrété le 22 juillet de de nouvelles mesures plus restrictives visant à mettre en œuvre la directive n°16/CT-TTg datée du 31 mars 2020 du Premier ministre sur la prévention et le contrôle de l’épidémie de Covid-19.

Opération de désinfection dans une rue de Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Le nouvel arsenal de mesures publiées par le Comité municipal du Parti, vise à bloquer, à maîtriser la propagation du nouveau coronavirus, à garder fermement et à élargir les zones de sécurité et à contrôler la transmission de la maladie dans les zones à risque élevé.Il comprend l’intensification de la sensibilisation, la distribution de tracts guidant l’application de la distanciation sociale et des mesures de prévention et de lutte contre l’épidémie ; le renforcement du contrôle et de la surveillance de l’exécution des mesures de distanciation sociale et le respect des règles de quarantaine et de confinement.Il est interdit de sortir de son domicile à l’exception des sorties pour une urgence médicale ou les achats de première nécessité dans les supermarchés et les marchés situés dans les zones d’isolement à condition de sortir deux fois par semaine et d’être munis d’une attestation justifiant le déplacement.Pour certaines zones à très haut risque, tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit, l’administration locale organise les livraisons à domicile d’articles de première nécessité.Dans les zones d’isolement, les personnes en quarantaine doivent impérativement respecter les règles sanitaires et ne doivent pas sortir et éviter tout contact avec d’autres personnes, sauf pour une urgence médicale.Les familles ayant un cas positif, appelé F0, et un membre avec qui il a été en contact, dénommé F1, sont priés de rester en quarantaine à leur domicile avec pour seules permissions de sortir pour une urgence médicale et sont approvisionnées en vivres et denrées alimentaires par l’administration locale.Face à la situation épidémique de plus en plus compliquée, le Comité municipal du Parti a demandé de réduire les types d’activités ne pouvant être réalisées à distance pendant le temps de mise en œuvre de la directive n°16/CT-TTg.Il a ordonné notamment de suspendre provisoirement les activités de production et de commerce et les chantiers, les ouvrages de construction et de transport non urgents. Les banques et la Bourse sont autorisées à fonctionner dans le respect des jauges et des protocoles, de même que les entreprises fournissant des services essentiels.Le dernier bilan de l’épidémie de Covid-19 établi par le ministère de la Santé du 27 avril au matin du 23 juillet a fait état de 48.800 nouveaux cas de Covid-19 dans la mégapole du Sud, dont 3.302 nouveaux cas enregistrés de 18h00 le 22 juillet à 06h00 le 23 juillet. – VNA